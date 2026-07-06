به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های مرحله حذفی بیست و سومین دوره رقابت های جام جهانی از ساعت ۲۳:۳۰ دقیقه روز یکشنبه تیم های برزیل و نروژ در ورزشگاه «متلایف» نیویورک برگزار شد که در پایان قرمزپوشان نروژ ۲ بر یک پیروز شدند و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافتند. ارلینگ هالند(۷۹ و ۹۰) برای نروژ گل زد و نیمار (۱۰+۹۰ - پنالتی) برای برزیل گل زد.
کارلو آنچلوتی پس از این دیدار گفت: در ابتدای بازی به نظرم تیمی کنترلشده بودیم و فرصتهایی ایجاد کردیم، اما فشار بیش از حد مقابل دفاع بسته نروژ خطرناک بود.
سرمربی تیم ملی فوتبال برزیل ادامه داد: تصمیم بحثبرانگیز انتخاب برونو گیمارش بهعنوان زننده پنالتی؟ طبق دادهها، نیمار بهترین گزینه بود، سپس رافینیا و بعد برونو. ما او را انتخاب کردیم، چون فکر میکردیم بهترین بازیکن حاضر در زمین است. با این حال، ضربه او توسط اوریان نیلاند مهار شد.
آنچلوتی در مورد احتمال کناره گیری اش از تیم ملی برزیل گفت: باید به کار ادامه دهیم، پیشرفت کنیم و ایدههای جدیدی پیدا کنیم. ما به استعدادهای جوان و بازیکنان سطح بالا نیاز داریم تا فوتبال برزیل دوباره قدرت بگیرد. فکر میکنم کار محکمی انجام دادیم، اما این فوتبال است؛ گاهی باید طعم شکست را بچشید.
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