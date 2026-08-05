به گزارش خبرنگار مهر، پس از صعود تیم فوتبال سانتوس به مرحله یک‌چهارم نهایی جام حذفی برزیل، نیمار بار دیگر به دلیل رفتار خود خبرساز شد. این ستاره برزیلی پس از پایان دیدار مقابل رمو در منطقه میکسدزون ورزشگاه، با شدت زیادی بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم حریف را تحریک کرد.

رسانه اکیپ فرانسه نوشت: نیمار بار دیگر بیشتر به دلیل رفتارهایش مورد توجه قرار گرفت تا عملکردش در زمین. سانتوس با برتری مقابل رمو در مجموع دو بازی رفت و برگشت (تساوی بدون گل در دیدار رفت و پیروزی یک بر صفر در بازی برگشت) راهی مرحله بعد شد. نیمار ۳۴ ساله که در مسابقه برگشت پاس گل تنها گل تیمش را ارسال کرده بود، پس از بازی بیش از هر چیز در خارج از زمین خبرساز شد.

در حضور خبرنگاران حاضر در راهروهای ورزشگاه المپیکو دو پارا در شهر بلم، بهترین گلزن تاریخ تیم ملی برزیل با ۸۰ گل در ۱۳۰ بازی ملی، در مقابل بازیکنان، کادر فنی و مدیران رمو رفتاری تند و تحریک‌آمیز داشت و سپس برای دور شدن از درگیری‌ها وارد رختکن سانتوس شد.

نیمار در حالی که مقابل اعضای تیم رمو می‌پرید و شادی می‌کرد، خطاب به آنها فریاد می‌زد: «حذف شدید! حذف شدید!»

این حرکت با واکنش اعضای تیم رمو همراه شد و آنها نیز با فحاشی و نشان دادن انگشت وسط به این رفتار پاسخ دادند.

آنتونیو کارلوس، رئیس باشگاه رمو، از رفتار نیمار به شدت انتقاد کرد و گفت: این نیمار که توسط تعداد زیادی از کودکان مورد ستایش قرار می‌گیرد، دوباره اینجا نمایش راه انداخت و برای تحریک دیگران آمد. مردم مقصر هستند که چنین افرادی را تبدیل به الگو می‌کنند.

این نخستین جنجال نیمار مقابل رمو در ماه‌های اخیر نیست. او در ابتدای ماه آوریل نیز پس از دیدار دو تیم در لیگ برزیل، به دلیل صحبت‌هایی که خطاب به داور مسابقه انجام داد و در این کشور زن‌ستیزانه تلقی شد، با انتقادهای زیادی مواجه شد.

نیمار پس از ناکامی تیم ملی برزیل در جام جهانی اخیر، اخیراً درباره ادامه دوران حرفه‌ای خود نیز تردیدهایی ایجاد کرده است. مصدومیت‌های پیاپی، درگیری با هواداران، بازیکنان حریف و حتی هم‌تیمی‌ها باعث شده این ستاره ۳۴ ساله در کشورش بیش از گذشته چهره‌ای دو قطبی پیدا کند؛ حتی در باشگاه سانتوس که سال‌ها خانه او محسوب می‌شود.