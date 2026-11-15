به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حیدر حق‌جویان فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از کشف ۱۰ کیلو و ۹۶۴ گرم انواع مواد مخدر با تلاش مأموران پلیس مرکز استان خبر داد.

وی اظهار کرد: پس از دریافت گزارش‌هایی درباره حمل و نگهداری مواد مخدر توسط افرادی با هدف توزیع، بررسی موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و پیگیری‌های تخصصی، محل‌های نگهداری مواد مخدر را شناسایی کردند.

حق‌جویان ادامه داد: پس از شناسایی محل‌های مورد نظر و دریافت هماهنگی‌های قضائی، مأموران بازرسی‌های لازم را انجام دادند که در جریان آن ۱۰ کیلو و ۹۶۴ گرم انواع مواد مخدر کشف شد.

وی با اشاره به دستگیری هفت نفر در ارتباط با این پرونده خاطرنشان کرد: افراد دستگیرشده پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی قانونی به دستگاه قضائی معرفی شدند.