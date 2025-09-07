  1. استانها
۳ سوداگر مرگ در دلفان دستگیر شدند

خرم‌آباد - فرمانده انتظامی لرستان از دستگیری سه سوداگر مرگ در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ بهروز بازوند امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در راستای طرح مبارزه با سوداگران مرگ، مأموران انتظامی این شهرستان با اشراف اطلاعاتی از فعالیت سه سوداگر مرگ در امر نگهداری و خریدوفروش مواد مخدر مطلع که موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی قضائی و شناسایی افراد موردنظر در بازرسی از مخفیگاه آنها مقدار سه کیلو و ۲۱۵ گرم تریاک را کشف کردند و دراین‌رابطه سه خرده‌فروش مواد مخدر دستگیر و همراه پرونده مراجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی دلفان با قدردانی از مشارکت شهروندان در اجرای موفق این طرح، گفت: شهروندان در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مشکوک، به‌ویژه در زمینه توزیع انواع مواد مخدر، مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

