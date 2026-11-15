به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید محمود میرفیضی عصر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در راستای مقابله با فعالیت‌های غیرمجاز اقتصادی و برخورد با استفاده‌ کنندگان غیرمجاز از انرژی برق، مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق به شناسایی یک انبار محل نگهداری و دپوی دستگاه‌های استخراج رمزارز در سطح شهرستان خرمشهر شدند.

وی افزود: پس از هماهنگی‌های لازم و اخذ دستور قضایی، مأموران به همراه کارشناسان اداره برق به محل مورد نظر اعزام شده و در بازرسی از انبار، تعداد ۳۵۷ دستگاه استخراج رمزارز دیجیتال کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان با اشاره به ارزش قابل توجه تجهیزات کشف شده تصریح کرد: ارزش ریالی دستگاه‌های کشف‌شده بنا بر برآوردهای اولیه، بیش از یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال است.

سردار میرفیضی با تأکید بر عزم جدی مجموعه انتظامی در برخورد با فعالیت‌های غیرقانونی و مخل اقتصاد کشور بیان کرد: پلیس با همکاری دستگاه‌های مسئول و در چارچوب قانون، با افرادی که اقدام به فعالیت‌های غیرمجاز در حوزه استخراج رمزارز و سوءاستفاده از منابع عمومی می‌کنند، برخورد قاطع خواهد کرد و از شهروندان درخواست می‌شود هرگونه اطلاعات در این زمینه را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به کارکنان انتظامی اطلاع دهند.