کشف ۱۰۶ کیلوگرم مواد مخدر و ۱۷ هزار لیتر سوخت قاچاق در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، مأموران انتظامی هرمزگان در چند عملیات جداگانه موفق به کشف انواع محموله‌های قاچاق مقابله با قاچاق سوخت شناسایی تجهیزات غیرمجاز استخراج رمزارز و دستگیری متهمان شدند.

کشف ۱۷ هزار لیتر سوخت قاچاق در بندرعباس

فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس از اجرای طرح ضربتی مقابله با قاچاق سوخت و خودروهای شوتی خبر داد و گفت: در این عملیات ۱۷ هزار لیتر سوخت قاچاق به ارزش ۱۳ میلیارد ریال کشف، ۶ محل دپوی سوخت شناسایی و پاک‌سازی و ۸ دستگاه خودرو توقیف شد.

سرهنگ علی‌اکبر مرادی، اظهار کرد: مأموران یگان امداد شهرستان بندرعباس در جریان این طرح ۶ دستگاه خودروی شوتی و ۲ دستگاه کامیون حامل سوخت قاچاق را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از خودروهای توقیفی و محل‌های شناسایی شده در مجموع ۱۷ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی بندرعباس با اشاره به تشکیل پرونده قضایی برای متخلفان از شهروندان خواست هرگونه فعالیت غیرقانونی در زمینه قاچاق سوخت و تردد خودروهای شوتی را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

کشف ژنراتور برق قاچاق در جاسک

فرمانده انتظامی شهرستان جاسک از کشف یک دستگاه ژنراتور برق خارجی فاقد اسناد گمرکی به ارزش ۵۰ میلیارد ریال در ایستگاه بازرسی لیردف خبر داد.

سرهنگ اکبر انصاری، اظهار کرد: مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی لیردف هنگام کنترل محور مواصلاتی به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو یک دستگاه ژنراتور برق خارجی فاقد اسناد گمرکی و مجوزهای قانونی ورود به کشور کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی جاسک ارزش این محموله را بنا بر ارزیابی کارشناسان اقتصادی ۵۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در این رابطه یک نفر دستگیر و برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

کشف ۱۱ دستگاه ماینر غیرمجاز در حاجی‌آباد

فرمانده انتظامی شهرستان حاجی‌آباد از شناسایی و کشف ۱۱ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز فعال به ارزش ۱۴ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علی‌اکبر نظری، اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی درباره استفاده غیرقانونی از دستگاه‌های استخراج رمزارز در برخی منازل مسکونی، بررسی موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با هماهنگی قضایی و همکاری کارشناسان اداره برق به محل‌های مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی از این اماکن ۱۱ دستگاه ماینر غیرمجاز به همراه قطعات و متعلقات مربوطه را کشف و ضبط کردند.

این مسئول انتظامی با اشاره به تشکیل پرونده قضایی برای مالکان این تجهیزات، گفت: استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج رمزارز علاوه بر وارد کردن فشار مضاعف به شبکه برق از مصادیق قاچاق کالا محسوب می‌شود.

کشف ۱۰۶ کیلوگرم مواد مخدر در پوشش بار ماهی

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر هرمزگان از کشف بیش از ۱۰۶ کیلوگرم انواع مواد مخدر شامل شیشه، هروئین و تریاک در پوشش محموله ماهی و دستگیری یک قاچاقچی در این استان خبر داد.

سرهنگ محمد رستمی، اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر هرمزگان با همکاری اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان گلستان از قصد قاچاقچیان برای انتقال یک محموله مواد مخدر از سیستان و بلوچستان به هرمزگان مطلع شدند و رسیدگی به موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران در محور میناب به بندرعباس یک دستگاه کامیون یخچال‌دار ویژه حمل ماهی را شناسایی و در عملیاتی ضربتی متوقف کردند.

رستمی ادامه داد: در بازرسی از این کامیون ۶۸ کیلو و ۸۰۰ گرم شیشه، پنج کیلو و ۶۰۰ گرم هروئین و ۳۱ کیلو و ۴۰۰ گرم تریاک کشف شد که به صورت ماهرانه در قسمت بار خودرو جاسازی شده بود.

وی با اشاره به دستگیری یک متهم در این رابطه، گفت: متهم پس از تشکیل پرونده و طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شد.

کشف انبار کالای قاچاق ۵۰ میلیارد ریالی در بندرخمیر

فرمانده انتظامی شهرستان بندرخمیر از کشف انبار نگهداری عینک و البسه قاچاق به ارزش ۵۰ میلیارد ریال در یکی از محلات روستایی این شهرستان خبر داد.

سرهنگ اسماعیل درویشی، اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی شهرستان در جریان اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز از محل نگهداری کالاهای قاچاق در یک منزل مسکونی مطلع شدند و بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی قضایی و اعزام به محل در بازرسی از این منزل هفت هزار و ۶۰۰ عدد عینک و ۲۵۰ عدد البسه خارجی قاچاق کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی بندرخمیر ارزش این محموله را بنا بر اعلام کارشناسان اقتصادی ۵۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: در این رابطه یک متهم شناسایی و برای طی مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شد.