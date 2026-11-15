به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مسعود تقدیسی در انجام ماموریت پلیسی در سمنان اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان محورهای مواصلاتی را برای مقابله با انواع قاچاق تحت رصد دارند.

وی ادامه داد: در جریان اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا ماموران به یک دستگاه کامیون در محور سمنان ـ دامغان مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان افزود: در بازرسی از بار کامیون، ۱۵۰ هزار نخ سیگار قاچاق که به شکل ماهرانه‌ای جاسازی شده بود، کشف و ضبط شد.

تقدیسی ارزش این محموله را برابر نظر کارشناسان ۱۵ میلیارد ریال اعلام کرد و یادآور شد: در این زمینه پرونده تشکیل و متهم برای رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.