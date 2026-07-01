  1. استانها
  2. سمنان
۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۶:۲۷

انبار احتکار کولر و پکیج در گرمسار لو رفت؛ ارزش ۲.۳ میلیاردی کشفیات

انبار احتکار کولر و پکیج در گرمسار لو رفت؛ ارزش ۲.۳ میلیاردی کشفیات

سمنان- جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان از کشف انباری از انواع کولر و پکیج قاچاق در گرمسار خبر داد و گفت: با دستگیری متهم، پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مسعود تقدیسی شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه بازدید پلیس از یک انبار در سمنان اعلام کرد: امروز محموله قاچاق لوازم خانگی در انباری در شهرستان گرمسار کشف شد.

وی با بیان اینکه ماموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان گرمسار با اشرافیت اطلاعاتی پی بردند فردی اقدام به احتکار تعدادی کولر گازی و پکیج دیواری در انبار فروشگاه خود کرده است، افزود: ۱۲ کولر گازی و ۱۳ دستگاه پکیج دیواری در این انبار کشف و ضبط شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان اعلام کرد: کارشناسان ارزش این اقلام احتکار شده را بالغ بر دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان برآورد کرده اند.

تقدیسی از عزم جدی نیروی انتظامی در برخورد با جرایم حوزه اقتصادی در استان سمنان خبر داد و ابراز کرد: در ارتباط با این پرونده یک نفر دستگیر و پرونده برای رسیدگی قضایی به دستگاه قضا و تعزیرات ارجاع شد.

کد مطلب 6875940

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها