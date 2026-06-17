کشف ۲۵ هزار لیتر سوخت قاچاق در گرمسار؛ ۵ نفر دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مسعود تقدیسی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی استان سمنان به کشف پرونده سوخت قاچاق اشاره کرد و در توضیحات افزود: با اشراف اطلاعاتی پلیس امنیت اقتصادی گرمسار طی یک ماه اخیر محل دپو سوخت قاچاق مورد شناسایی قرار گرفت.

وی از اجرای چند عملیات مجزا طی بازه مذکور خبر داد و اضافه کرد: این عملیات در چند شرکت شهرک صنعتی گرمسار و روستای حاجی آباد انجام گرفته است.

جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان به کشف ۲۵ هزار لیتر سوخت قاچاق اشاره داشت و تصریح کرد: ارزش این فرآورده های نفتی کشف شده بالغ بر ۵۵ میلیارد ریال برآورد می شود.

تقدیسی با تاکید به اینکه پلیس با این دست قاچاقچیان بدون اغماض برخورد می کند، اظهار کرد: پنج متهم در این عملیات ها دستگیر و به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

وی اضافه کرد: در مجموع طی این عملیات ها چهار دستگاه نیسان و یک بنز خاور نیز توقیف و راهی پارکینگ شدند.