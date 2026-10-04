به گزارش خبرنگار مهر، کریستیانو رونالدو در حال آماده شدن برای بازگشت به عربستان سعودی است. این مهاجم ۴۱ ساله امروز یکشنبه و همزمان با برگزاری چهارمین و آخرین بازی پرتغال در این وقفه ملی، با جت شخصی خود از مادرید راهی ریاض خواهد شد؛ همان جتی که چهارشنبه گذشته با آن کپنهاگ را ترک کرد و به شکلی جنجالی اردوی تیم ملی پرتغال را ترک کرد.

پرواز رونالدو ساعت ۱۲:۵۰ به وقت پرتغال برنامه‌ریزی شده و قرار است ساعت ۱۹:۴۴ به وقت پرتغال به ریاض برسد؛ یعنی تقریباً همزمان با آغاز دیدار پرتغال و نروژ در ورزشگاه دو دراگائو.

رونالدو که با تصمیم شخصی و زودتر از موعد اردوی تیم ملی پرتغال را ترک کرده بود، حالا زودتر از زمان مورد انتظار به پایتخت عربستان بازمی‌گردد؛ چرا که النصر روز جمعه در هفته هشتم لیگ عربستان به میدان خواهد رفت.

النصر تحت هدایت آنگه پوستکوگلو روز جمعه میزبان الدرعیه خواهد بود؛ تیمی که برونو لاژه سرمربی پرتغالی، هدایت آن را برعهده دارد.

سه روز پس از این مسابقه نیز النصر در لیگ قهرمانان آسیا در خانه به مصاف نفتچی فرغانه ازبکستان خواهد رفت و پس از آن باید در دیداری خارج از خانه مقابل الاهلی، تیم فرانسیسکو ترینکائو، قرار بگیرد.

ژائو فلیکس نیز دیرتر از رونالدو به عربستان بازخواهد گشت. سامو کاستا هم پس از حضور در جام جهانی ۲۰۲۶، برای این اردوی تیم ملی پرتغال از سوی ژرژه ژسوس دعوت نشده است.

لازم به ذکر است که تیم ملی پرتغال شامگاه یکشنبه ۱۲ مهر در لیگ ملت های اروپا به مصاف تیم ملی نروژ می رود.