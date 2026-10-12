دروازه بان انگلیس تحت تعقیب پلیس؛ دردسر قضایی برای جردن پیکفورد

به گزارش خبرنگار مهر، جردن پیکفورد دروازه‌بان تیم فوتبال اورتون، پس از یک تخلف رانندگی با خودروی لامبورگینی خود در منطقه چشایر انگلیس در اوایل سال جاری میلادی، از سوی پلیس تعقیب شد.

پیکفورد در فصل ۲۰۲۶-۲۰۲۵ عملکرد مهمی برای اورتون داشت و موفق شد در ۱۱ مسابقه لیگ برتر انگلیس دروازه خود را بسته نگه دارد.

این دروازه‌بان همچنین با تمدید قراردادش تا سال ۲۰۲۹، به همکاری بلندمدت خود با اورتون متعهد شد. او در عرصه ملی نیز به تیم ملی انگلیس کمک کرد تا در جام جهانی ۲۰۲۶ به مقام سوم برسد. با این حال، توماس توخل، سرمربی انگلیس، با میدان دادن به جیمز ترافورد، رقابت بیشتری برای حضور در ترکیب اصلی ایجاد کرد.

پیکفورد در ادامه بار دیگر در ترکیب اصلی انگلیس قرار گرفت و در پیروزی پرگل ۷ بر صفر این تیم مقابل کرواسی در لیگ ملت‌های اروپا به میدان رفت.

با این حال، توجه‌ها اکنون از فوتبال به ماجرای تخلف رانندگی این دروازه‌بان در روز ۱۴ آوریل معطوف شده است.

روزنامه «اتلتیک» اکنون جزئیات بیشتری از این حادثه منتشر کرده است. بر اساس اعلام این رسانه، پلیس پس از آنکه پیکفورد در یک تقاطع در منطقه ناتسفورد خطوط مربوط به رعایت حق تقدم را نادیده گرفت، او را تعقیب کرد. این حرکت باعث شد رانندگان دو خودروی دیگر برای جلوگیری از برخورد، به‌شدت ترمز کنند.

پس از این اتفاق، یکی از مأموران پلیس چراغ‌های هشدار و آژیر خودروی پلیس را روشن کرد و برای متوقف کردن لامبورگینی پیکفورد به تعقیب او پرداخت.

پس از این ماجرا، پلیس گزارشی از تخلف رانندگی پیکفورد به دلیل رانندگی بدون رعایت مراقبت و توجه لازم صادر کرد. این دروازه‌بان انگلیسی نیز بعداً از طریق فرایند قضایی موسوم به «رسیدگی به پرونده توسط یک قاضی بدون برگزاری جلسه حضوری اولیه» (Single Justice Procedure)، به‌صورت کتبی اتهام خود را پذیرفت.

با این حال پیکفورد درخواست کرده است جلسه‌ای در دادگاه برگزار شود تا بتواند توضیحات و دفاعیات خود درباره شرایط وقوع حادثه را ارائه کند. قرار است این پرونده روز هفتم دسامبر در دادگاه صلح چستر بررسی شود.