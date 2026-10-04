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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۹:۴۳

سرمربی پرتغال:

رونالدو نماد کشورمان است؛ به حواشی بعدا پاسخ می دهم

رونالدو نماد کشورمان است؛ به حواشی بعدا پاسخ می دهم

سرمربی تیم ملی فوتبال پرتغال تاکید کرد که کریستیانو رونالدو نماد این کشور است و پس از دیدار با تیم ملی نروژ در رابطه با این بازیکن صحبت خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال پرتغال و نروژ در هفته چهارم لیگ ملت های اروپا شامگاه یکشنبه ۱۲ مهر و از ساعت ۲۲:۱۵ رو در روی هم قرار می گیرند. در فیفادی جاری کریستیانو رونالدو فوق ستاره و کاپیتان تیم ملی فوتبال پرتغال به دلیل اختلافاتی که با خورخه خسوس سرمربی این تیم داشت ترجیح داد اردوی تیم ملی را ترک کند.

خسوس در این رابطه اظهار داشت: تمام تمرکز ما روی بازی با تیم ملی نروژ است. کریستیانو نماد تیم ملی و کشور پرتغال است. بازیکنان و مردم همدل و همسو هستند و پس از بازی با نروژ در رابطه با رونالدو صحبت خواهم کرد.

کد مطلب 6967006
بهنام روان پاک

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