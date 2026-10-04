رونالدو نماد کشورمان است؛ به حواشی بعدا پاسخ می دهم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال پرتغال و نروژ در هفته چهارم لیگ ملت های اروپا شامگاه یکشنبه ۱۲ مهر و از ساعت ۲۲:۱۵ رو در روی هم قرار می گیرند. در فیفادی جاری کریستیانو رونالدو فوق ستاره و کاپیتان تیم ملی فوتبال پرتغال به دلیل اختلافاتی که با خورخه خسوس سرمربی این تیم داشت ترجیح داد اردوی تیم ملی را ترک کند.

خسوس در این رابطه اظهار داشت: تمام تمرکز ما روی بازی با تیم ملی نروژ است. کریستیانو نماد تیم ملی و کشور پرتغال است. بازیکنان و مردم همدل و همسو هستند و پس از بازی با نروژ در رابطه با رونالدو صحبت خواهم کرد.