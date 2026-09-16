موبایل ارزان قیمت سامسونگ از راه رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، دستگاه گلکسی A۰۸ چند هفته قبل در سیستم گوگل ظاهر شده بود و اکنون سامسونگ آن را رونمایی کرده است.

گلکسی A۰۸ یک نمایشگر ۶.۷ اینچی HD+LCD با بریدگی Infinity-U دارد. این بدان معناست که دوربین سلفی هشت مگاپیکسلی آن به جای یک بریدگی حفره ای شکل، داخل یک بریدگی به شکل قطره آب قرار می گیرد.

سامسونگ داخل دستگاه از تراشه مدیاتک Helio G۹۹ استفاده می کند. همین تراشه شش نانومتری در چند موبایل ارزان قیمت که اخیرا رونمایی شده اند نیز وجود دارد. در کنار تراشه مذکور چهار گیگابایت RAM و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی در دستگاه تعبیه شده است. البته می توان با کمک یک کارت میکرواس دی ظرفیت حافظه را تا دو ترابایت ارتقا داد.

گلکسی A۰۸ با اندروید ۱۶ و One UI۸ به بازار می آید و سامسونگ مانند همیشه وعده داده به روز رسانی شش نسل از سیستم عامل اندروید و شش سال به روز رسانی امنیتی را برای کاربران فراهم می کند.

دوربین اصلی موبایل یک لنز ۵۰ مگاپیکسلی است که همراه حسگر دو مگاپیکسلی عمق پشت دستگاه قرار گرفته است. اسکنر اثر انگشت نیز دربخش کناری دستگاه تعبیه شده و یک جک هدفون ۳.۵ میلیمتری نیز در آن وجود دارد.

موبایل ارزان قیمت سامسونگ یک باتری شش هزار میلی آمپری با قابلیت پشتیبانی از شارژ ۲۵ وات دارد.