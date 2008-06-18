گفتگوی ویژه مهر با مدیر کل حراست وزارت بهداشت: زوایایی تازه از پرونده متخلفان دستیاری / فشار بر مدیران وزارت بهداشت

دکتر زعیم کهن - مدیرکل دفتر مرکزی حراست وزارت بهداشت در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن یادآوری اتفاقات سال 82 در آزمون دستیاری و موضوعاتی که منجر به اخراج 21 نفر از دوره دستیاری شد، گفت: وزارت بهداشت به داوطلبان و خانواده های آنها این اطمینان را می دهد که تا زمانی که شخص وزیر بهداشت در وزارت بهداشت دولت نهم حضور دارد به هیچ عنوان اجازه داده نمی شود که افرادی که صلاحیت علمی ندارند، وارد دوره دستیاری شوند تا ضمن تضییع حق سایر داوطلبان، سلامت مردم و درمان کشور را به خطر بیاندازند.

وی اضافه کرد: این افراد متقلب علاوه بر اینکه صلاحیت علمی ندارند، دارای شاخصه های تقدس علم پزشکی نیستند و به هیچ عنوان اجازه داده نمی شود که آینده پزشکی کشور دست چنین افرادی بیافتد.

وزارت بهداشت در اجرای احکام صادره در مورد متخلفان دستیاری علی رغم فشارهایی که بر این وزارتخانه وجود دارد و در هفته های اخیر تعدادی از مدیران را مورد هجمه قرار داده است، تنها قانون را ملاک عمل قرار خواهد داد

مدیرکل دفتر مرکزی حراست وزارت بهداشت تأکید کرد: وزارت بهداشت در اجرای احکام صادره علی رغم فشارهایی که بر این وزارتخانه وجود دارد و در هفته های اخیر تعدادی از مدیران را مورد هجمه قرار داده است، تنها قانون را ملاک عمل قرار خواهد داد.

وی با یادآوری تفلبات آزمون دستیاری سال 82 خاطرنشان کرد: در آن آزمون تقلب و خرید و فروش سئوالات رخ داد و افرادی که با تقلب پذیرفته شده بودند، قرار بود در مهر سال 83 به عنوان دستیار تخصصی پزشکی مشغول به تحصیل شوند.

دکتر زعیم کهن اضافه کرد: در بررسی های آن زمان به کمک نرم افزاری که هم اکنون وزارت علوم برای شناسایی متقلبان از آن استفاده می کند، پاسخنامه های شبیه به هم مورد بررسی آماری قرار گرفت و در آنالیز این پاسخنامه، این نکته مشخص شد که این افرادی که تصور می شود به طور کاملاً اتفاقی پاسخنامه های شبیه به هم دارند از یک صنف خاص و یا دانشگاه خاص بوده اند و برخی بررسیهای امنیتی نیز نشان داد که در آستانه امتحان این افراد ارتباطات کاملاً نزدیکی با هم داشتند.

نقش دو کارمند سابق وزارت بهداشت در فروش سوالات آزمون دستیاری

تعدادی از افراد دستگیر شده ضمن اشاره به جزئیات دسترسی به سئوالات آزمون دستیاری با کمک دو نفر از کارمندان وزارت بهداشت اعتراف کرده اند

وی یادآور شد: پس از بررسی این موضوع، تعدادی از این افراد در آن زمان توسط ضابطین قضایی دستگیر می شوند کاملاً به جزئیات اینکه چگونه به سئوالات دسترسی داشته اند و سئوالات را از دو نفر از کارمندان وزارت بهداشت به دست آورده اند، اعتراف می کنند. شواهد کاملاً گویای این مطلب بود که تقلب صورت گرفته است.

مدیرکل دفتر مرکزی حراست وزارت بهداشت به قانون مجلس مبنی بر رسیدگی به تخلفات آزمون های سراسری در سال 84 اشاره کرد و گفت: مجلس این قانون را در سال 84 به تصویب رساند و این این موضوع مصادف شد با شروع دولت جدید و از آنجایی که طبق قانون، قانونی که در مجلس به تصویب می رسد نیاز به آئین نامه اجرایی دارد، موجب شد که برخورد با متقلبان از سال 85 آغاز شود.

وی اضافه کرد: در اواخر سال 84 پرونده تعدادی از افراد متفلب که از جمله 21 نفر از کسانی که در آزمون دستیاری 82 تفلب داشتند توسط مقام قضایی به وزارت بهداشت ارجاع شد تا با توجه به قانون جدید مصوب مجلس مبنی بر رسیدگی به تخلفات آزمون های سراسری، این وزارتخانه با متقلبان برخورد کند. همچنین مقام قضایی به وزارت بهداشت اعلام کرد که اگر ثابت شد که این افراد دارای جرائم عمومی هم هستند نیز به قوه قضائیه برای برخورد با این افراد اعلام شود.

انجام تقلب در آزمون دستیاری سال 82 قطعیت دارد

دکتر زعیم کهن به مهر گفت: در این میان قوه قضائیه با دو نفر از کارمندان وزارت بهداشت که خرید و فروش سئوالات را انجام داده بودند برخورد کرد، البته هر چند ممکن است که این برخورد، برخورد مورد نظر وزارت بهداشت نباشد اما انجام تقلب قطعیت دارد و اگر قطعیت نداشت قوه قضائیه با این دو نفر کارمند برخورد نمی کرد و پرونده ها برای ما ارجاع نمی شد.

وی در خصوص نحوه برخورد با 21 نفری که پرونده های آنها از سوی مقام قضایی به وزارت بهداشت ارجاع شد، یادآور شد: پس از آغاز برخورد، پرونده های 21 نفر در هیئت بدوی رسیدگی کننده به تخلفات آزمونها مطرح شد و این افراد محکوم شدند و احکام به هیئت تجدید نظر ارسال شد.

مدیرکل دفتر مرکزی حراست وزارت بهداشت افزود: هیئت تجدید نظر در وزارت علوم مستقر بوده و دبیر آن نیز رئیس سازمان سنجش است و نمایندگانی از وزارتخانه های بهداشت، علوم و آموزش و پرورش و همچنین دانشگاه آزاد در آن هیئت حضور دارند. جالب این است که تمامی پرونده هایی که از وزارت بهداشت برای این هیئت ارسال شد در مرجع تجدید نظر تمامی احکام عیناً مورد تأیید قرار گرفت و تمامی احکام بر ممنوعیت ادامه تحصیل تأکید کرد.

صدور حکم ابطال منع ادامه تحصیل افراد متقلب آزمون دستیاری توسط دیوان عدالت اداری!

وی با اشاره به حکم دیوان عدالت اداری که هم اکنون برای برخی از این متقلبان مبنی بر توقف اجرای حکم منع ادامه تحصیل صادر شده است به مهر گفت: دیوان عدالت اداری در دعاوی میان مردم و دولت و به دلیل اینکه یک طرف بحث قدرت و یک طرف بحث مردم عادی است برای دفاع از حق مردم وظیفه دارد و در مورد احکام این افراد ادله دیوان عدالت اداری این است که حق این افراد ضایع شده است و این درحالی است که تقلب این افراد محرز است و تا حدی که برخی از این افراد به وزارت بهداشت مراجعه کرده اند و ضمن اعتراف به تقلب خواستار کمک وزارتخانه برای رفع مانع برای ادامه تحصیل خود هستند.

ادامه تحصیل افراد متقلب آزمون دستیاری از نظر وزارت بهداشت غیرممکن است

دکتر زعیم کهن در خصوص حکم تجدید نظر و اجرای آن از سوی وزارت بهداشت تأکید کرد: افراد متقلب آزمون دستیاری سال 82 حکم هیئت تجدیدنظر دریافت کرده اند و از نظر وزارت بهداشت ادامه تحصیل برای آنها غیرممکن است. در وزارت بهداشت جایگاهی با عنوان دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی وجود دارد که این جایگاه ضمن اینکه مصوبه مجلس است، مصوبات آن نیز لازم الاجرا است.

وی افزود: در شورای آموزش پزشکی و تخصصی این موضوع به تصویب رسیده است که ولو اینکه این افراد از مراجع مختلف دستوری برای ادامه تحصیل داشته باشند، آنچه که برای وزارت بهداشت اهمیت دارد، شرط اولیه ادامه تحصیل است و آن نیز به معنی کسب نمره قبولی در امتحانات ورودی دستیاری است. در واقع چنانچه وزارت بهداشت برای ادامه تحصیل این افراد ملزم شود، این افراد باید در امتحانات ورودی دوره دستیاری شرکت کنند و به شرط آنکه نمره قبولی را کسب کنند، در آن زمان ادامه تحصیل آنها قابل بحث خواهد بود.

در مقابل هرگونه مداخله برای ادامه تحصیل متخلفان ایستادگی می شود

مدیرکل دفتر مرکزی حراست وزارت بهداشت یادآور شد: تمام افرادی که در امتحانات دستیاری قبول می شوند، به شرط آنکه مراحل علمی را به طور صحیح طی کرده باشند، پرونده آنها در کمیته گزینش استاد و دانشجو مورد بررسی قرار می گیرد و افرادی می توانند در دوره تخصص در پزشکی ادامه تحصیل دهند که مورد تأیید این کمیته باشند. بعید است که کمیته های گزینش استاد و دانشجو در دانشگاهها، افرادی را که با تقلب و خرید سئوال و با زیر پا گذاشتن حق دیگران و همچنین به نوعی به اشتباه در گذشته به عنوان قبولی در دانشگاهها وارد شده اند را به عنوان دستیار رشته تخصصی بپذرند.

وی اظهار داشت: داوطلبان و خانواده های آنها اطمینان داشته باشند که افراد متقلب به فرض اینکه از همه سدها هم بگذرند، جامعه پزشکی حاضر به تدریس علم به این افراد نخواهد بود.

جامعه پزشکی خواستار ابطال مدرک پزشکی عمومی متخلفان آزمون دستیاری

بحث ابطال مدرک پزشکی عمومی متخلفان آزمون دستیاری از سوی جامعه پزشکی پیشنهاد شده است اما وزارت بهداشت هنوز وارد این مرحله نشده و در صورت لزوم این پیشنهاد را هم مورد بررسی قرار داده و اصل مدرک پزشکی این افراد را باطل می کند

دکتر زعیم کهن با اشاره به موضع گیری پیشکسوتان جامعه پزشکی و انجمن های پزشکی نسبت به موضوع تقلب در آزمون دستیاری گفت: پس از مطرح شدن موضوع تقلب در آزمون دستیاری سال 82 برخی از بزرگان پزشکی و پیشکسوتان معتقد بودند به این دلیل که متقلبین صداقت، امانت و درستکاری را لازمه علم پزشکی است را زیر پا گذاشته اند، باید مدرک پزشکی عمومی آنها نیز باطل شود، که البته وزارت بهداشت هنوز وارد این مرحله نشده است و در صورت لزوم وزارتخانه این پیشنهاد را هم مورد بررسی قرار می دهد و اصل مدرک پزشکی این افراد را باطل می کند.

وی اضافه کرد: در این میان با توجه به اینکه پس از تخلفات سال 82، مجموعه داوطلبان و خانواده های آنها نسبت به نظام اجرایی کشور بدبین شدند و وجهه جامعه پزشکی کشور دچار آسیب و خدشه شد، صدور احکام اخراج دستیاران توسط وزارت بهداشت و پیگیری مجدانه اجرای حکم مرهمی بر این آلام بود.

مدیرکل دفتر مرکزی حراست وزارت بهداشت گفت: با توجه به اینکه موضوع بازگشت افراد متقلب به دوره دستیاری در برخی محافل مطرح شده است، وزارت بهداشت در هفته های اخیر از سوی تشکل های پزشکی تحت فشار بوده است که باید واکنش مناسبی نسبت به این افراد و مراجع نشان دهد.

وی با ابراز تشکر از مجموعه اقدامات قوه مقننه و کمیسیونهای آموزش و اصل 90 مجلس شورای اسلامی و کمیته تحقیق و تفحص مجلس در پیگیری برخورد با متخلفین، خاطرنشان کرد: به نمایندگان مجلس که مجدانه پیگیر اجرای این احکام بودند قول می دهیم که به هر صورت جلوی حضور متخلفین را در دانشگاهها بگیریم.

وزارت بهداشت به مجموعه قوه قضاییه اطمینان دارد

دکتر زعیم کهن با یادآوری این موضوع که وزارت بهداشت به کارگزاران قوه قضائیه اطمینان کامل دارد، گفت: ما مطمئن هستیم که اگر مطالب به خوبی به آنها منعکس شود به طور حتم در جهت اجرای عدالت گام برخواهند داشت چرا که به مجموعه قوه قضائیه اطمینان کامل داریم.

وی افزود: اگر در گوشه ای از قوه قضائیه از افراد متقلب حمایت شده است، آن افرادی که حمایت کرده اند تصورشان این است که در راستای اجرای عدالت قدم برداشته اند. وزارت بهداشت معتقد است که رایزنی ها باید بیشتر شود واطلاعات کامل تری در اختیار افراد قرار گیرد تا در آرایی که صادر می کنند به عدالت نزدیک تر باشند.