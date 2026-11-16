به گزارش خبرنگار مهر، روملو لوکاکو مهاجم تیم ملی فوتبال بلژیک با انتشار متنی در صفحه مجازی خود پس از ۱۶ سال از بازی های ملی خداحافظی کرد.

لوکاکو در متن خداحافظی خود نوشت: «در این ۱۶ سال، تمام توانم را برای تیم ملی گذاشتم و تمام احساسات ممکن را تجربه کردم.

در کنار هم‌تیمی‌های فوق‌العاده‌ای بازی کردم که همیشه قدردان حضورشان خواهم بود. می‌خواهم از تک‌تک آن‌ها تشکر کنم. همچنین از تمام مربیانی که با حمایت، اعتماد و تلاش خود به من انگیزه دادند تا به تیم کمک کنم، سپاسگزارم. دوران فوق‌العاده‌ای بود و از تک‌تک لحظات آن لذت بردم.

از هواداران بلژیک هم به خاطر حمایتی که از تیم ما داشتند، تشکر می‌کنم. افتخار می‌کنم که در چهار دوره جام جهانی و سه دوره جام ملت‌های اروپا نماینده کشورم بودم. هرگز آن لحظات را فراموش نخواهم کرد.

با تصمیمی که برای پایان دادن به دوران حضورم در تیم ملی گرفته‌ام، آرامش خاطر دارم.

تجربه‌ای فوق‌العاده و لذت‌بخش بود و بابت تمام آنچه گذشت، سپاسگزارم.

متشکرم»