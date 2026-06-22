ایران چگونه نقشه‌ بلژیک را خنثی کرد؟/ مهمترین تغییر نسبت به بازی اول

به گزارش خبرنگار مهر، تساوی بدون گل تیم ملی فوتبال ایران مقابل بلژیک تنها در داخل کشور بازتاب نداشت بلکه بسیاری از رسانهها و کارشناسان فوتبال آسیا نیز عملکرد شاگردان امیر قلعهنویی را مورد توجه قرار دادند. «ولید الابری»، خبرنگار باسابقه فوتبال آسیا و رسانههای عمانی، در گفتگو با خبرنگار مهر به تحلیل عملکرد ایران برابر بلژیک و همچنین دیدار سرنوشتساز برابر مصر پرداخت.
بازی با نیوزیلند نگرانی ایجاد کرده بود
الابری در ابتدای صحبتهای خود با اشاره به نخستین دیدار ایران در جام جهانی به خبرنگار مهر گفت: صادقانه بگویم، قبل از مسابقه با بلژیک انتظار یک بازی بسیار دشوار برای ایران را داشتم. دلیل آن هم عملکرد تیم در بازی نخست مقابل نیوزیلند بود. ایران در آن مسابقه نشان داد که در ساختار دفاعی مشکلاتی دارد و بعضی از ضعفها به ویژه در انتقال دفاعی کاملاً دیده میشد.
وی ادامه داد: بازی مقابل نیوزیلند باعث شده بود بسیاری از تحلیلگران عربی و آسیایی تصور کنند بلژیک بتواند از این ضعفها استفاده کند اما اتفاقی که در زمین رخ داد کاملاً متفاوت بود.
قلعهنویی نقشه بازی را تغییر داد
این خبرنگار عمانی درباره تغییرات تاکتیکی ایران گفت: به نظر من ایده تاکتیکی ایران برای بازی با بلژیک کاملاً درست بود. استفاده از خط دفاع پنج نفره و قرار گرفتن دو هافبک دفاعی مقابل مدافعان مرکزی باعث شد فضاهای بلژیک به شدت محدود شود.
الابری افزود: بلژیک تیمی است که معمولاً بین خطوط فضا پیدا میکند اما ایران اجازه این کار را نداد. فاصله خطوط بسیار مناسب بود و بازیکنان به خوبی وظایف خود را انجام دادند.
خبری از اشتباهات هیجانی نبود
وی درباره عملکرد فردی بازیکنان ایران اظهار داشت: یکی از مهمترین تفاوتهای ایران نسبت به بازی اول، کاهش اشتباهات فردی بود. در مسابقه با نیوزیلند بازیکنان گاهی تحت فشار تصمیمات عجولانه میگرفتند اما مقابل بلژیک کاملاً آرام و با تمرکز بازی کردند.
الابری ادامه داد: دیگر آن اشتباهات هیجانی دیده نمیشد. بازیکنان میدانستند چه زمانی باید توپ را حفظ کنند، چه زمانی دفاع کنند و چه زمانی پرس را آغاز کنند.»
بیرانوند و خط دفاع؛ ستونهای ایران
خبرنگار عمانی با تمجید از دروازهبان تیم ملی گفت: علیرضا بیرانوند بدون تردید بهترین بازیکن زمین بود. او نه تنها چند واکنش فوقالعاده داشت بلکه آرامش را به کل خط دفاع منتقل کرد. بازی تمام شد اما همچنان باید او را ستایش کرد.
وی همچنین از عملکرد مدافعان ایران تمجید کرد: شجاع خلیلزاده، کنعانیزادگان و نعمتی نمایش بسیار خوبی داشتند. آنها مهاجمانی مانند لوکاکو را به خوبی کنترل کردند و اجازه ندادند بلژیک از قدرت فیزیکی خود استفاده کند.
طارمی این بار فقط مهاجم نبود
الابری درباره عملکرد مهدی طارمی نیز گفت: به نظرم طارمی یکی از بهترین بازیهای خود را از نظر تاکتیکی انجام داد. او فقط یک مهاجم نبود و بارها در دفاع و پرس شرکت کرد.
وی افزود: طارمی در طول مسابقه بسیار دوید، خطوط پاس را بست و با فشار مداوم روی مدافعان بلژیک نقش مهمی در برهم زدن برنامههای حریف داشت.
این کارشناس فوتبال آسیا ادامه داد: حتی اخراج بازیکن بلژیک نیز تا حد زیادی حاصل همین فشار و دوندگی مهاجم ایران بود. او ثابت کرد که تنها یک گلزن نیست و میتواند در ساختار تیمی نقش بزرگی داشته باشد.
ایران در خروج از فشار موفق بود
الابری درباره شیوه بازی ایران در زمان مالکیت توپ گفت: بسیاری تصور میکنند دفاع کردن فقط به معنای عقبنشینی است اما ایران در خروج از فشار هم عملکرد خوبی داشت. وقتی بلژیک پرس میکرد، بازیکنان ایران تلاش میکردند با پاسهای کوتاه یا ارسالهای هدفمند از فشار خارج شوند. این مسئله باعث شد بلژیک نتواند به طور کامل ایران را در زمین خودش حبس کند.
حالا همه منتظر ایران و مصر هستند
این خبرنگار عمانی در پایان درباره دیدار آینده ایران و مصر گفت: فکر میکنم حالا بسیاری از کارشناسان و هواداران فوتبال در جهان بازی ایران و مصر را تماشا خواهند کرد. این مسابقه دیگر فقط یک بازی گروهی نیست. ایران نشان داده که میتواند مقابل تیمهای بزرگ رقابت کند و مصر هم یکی از قدرتمندترین تیمهای آفریقاست. به نظرم سؤال اصلی این مسابقه این خواهد بود که کدام تیم شجاعتر بازی میکند.
الابری در پایان گفت: اگر ایران همان نظم دفاعی و همان تمرکز بازی با بلژیک را حفظ کند، شانس بسیار خوبی برای صعود خواهد داشت. اما مصر هم تیمی است که به راحتی امتیاز از دست نمیدهد و همین موضوع، این مسابقه را به یکی از جذابترین دیدارهای مرحله گروهی تبدیل خواهد کرد.
نظر شما