به گزارش خبرنگار مهر، دور دوم از مرحله گروهی رقابت های فوتبال جام جهانی ۲۰۲۶ بامداد امروز با برگزاری دیدار تیم های مصر و نیوزیلند در گروه G به پایان رسید و یاران محمدصلاح با پیروزی برابر حریف صدرنشین گروه شدند.

با رقم خوردن نخستین پیروزی گروه و صدرنشینی مصر، تکلیف تیم های صعودکننده به دیدارهای روز پایانی کشیده شد. جایی که تیم ملی فوتبال ایران باید به مصاف مصر برود و تیم ملی بلژیک هم با نیوزیلند دیدار کند.

براساس جدول رده بندی این گروه، مصری ها با یک پیروزی و یک تساوی در صدر قرار دارند و از بیشترین شانس برای صعود به مرحله بعد برخوردارند. یاران محمد صلاح در صورت پیروزی برابر ایران ۷ امتیازی خواهند شد و به عنوان تیم اول راهی مرحله بعد خواهند شد.

مصری ها حتی با تساوی برابر ایران هم صعود خود را قطعی خواهند کرد اما در صورتی که در دیدار آخر خود شکست بخورند باید منتظر نتیجه دیدار تیم های بلژیک و نیوزیلند باشند.

اما تیم ملی فوتبال ایران که با ۲ امتیاز از دو بازی در رده دوم قرار دارد، برای بالا بردن شانس صعود خود نیازمند گرفتن امتیاز از مصر است. شاگردان امیر قلعه نویی در صورت پیروزی برابر مصر صعودشان را قطعی خواهند کرد و برای نخستین بار به مرحله بعدی جام جهانی صعود خواهند کرد.

تساوی در دیدار برابر مصر کار ایران را کمی پیچیده خواهد کرد چرا که پیروزی بلژیک برابر نیوزیلند محتمل است و در این صورت مصر و بلژیک به عنوان تیم های اول و دوم راهی مرحله بعد خواهند شد و ایران باید منتظر نتایج تیم های برتر سوم گروه های دیگر باشد.

شکست برابر مصر اما ناامیدی بزرگی را برای ایران ایجاد خواهد کرد چرا که با دو امتیاز از شانس کمی برای صعود به عنوان یکی از تیم های سوم برتر برخوردار خواهد بود. هر چند که بازهم برای صعود ناامید کامل نیست اما سرنوشت صعود به گروه های دیگر گره خواهد خورد.

هر چند نیوزیلند به عنوان تیم چهارم هم روی کاغذ شانس صعود دارد اما با توجه به سطح فنی دو تیم بعید به نظر می رسد که بلژیک نتواند از پس این تیم برآید و به پیروزی نرسد. با این حال باید این شانس اندک را برای نیوزیلند هم قائل بود که با پیروزی برابر بلژیک خود را امیدوار به صعود بداند.

در صورت تساوی در دو بازی روز پایانی، تیم ملی مصر با ۵ امتیاز به عنوان صدرنشین صعود خواهد کرد اما تکلیف تیم های بلژیک و ایران به تعداد گل های زده گره خواهد خورد چرا که در بازی رودررو دو تیم بدون گل مساوی کرده اند. اگر دو بازی روز پایانی با تساوی بدون گل به پایان برسد ایران به عنوان تیم دوم صعود خواهد کرد چرا که گل زده بهتری نسبت به بلژیک دارد.