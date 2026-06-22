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۱ تیر ۱۴۰۵، ۷:۱۸

مصر شانس اول شد؛

تیم ملی فوتبال ایران در چه صورتی به دور بعدی جام‌جهانی صعود خواهد کرد؟

تیم ملی فوتبال ایران در چه صورتی به دور بعدی جام‌جهانی صعود خواهد کرد؟

پس از برگزاری دیدار تیم‌های ملی فوتبال مصر و نیوزیلند و پیروزی فراعنه، وضعیت گروه G بیست و سومین دوره رقابت‌های جام‌جهانی پیچیده شد اما تیم ملی فوتبال ایران با یک پیروزی می تواند صعود کند.

به گزارش خبرنگار مهر، دور دوم از مرحله گروهی رقابت های فوتبال جام جهانی ۲۰۲۶ بامداد امروز با برگزاری دیدار تیم های مصر و نیوزیلند در گروه G به پایان رسید و یاران محمدصلاح با پیروزی برابر حریف صدرنشین گروه شدند.

با رقم خوردن نخستین پیروزی گروه و صدرنشینی مصر، تکلیف تیم های صعودکننده به دیدارهای روز پایانی کشیده شد. جایی که تیم ملی فوتبال ایران باید به مصاف مصر برود و تیم ملی بلژیک هم با نیوزیلند دیدار کند.

تیم ملی فوتبال ایران در چه صورتی به دور بعدی جام‌جهانی صعود خواهد کرد؟

براساس جدول رده بندی این گروه، مصری ها با یک پیروزی و یک تساوی در صدر قرار دارند و از بیشترین شانس برای صعود به مرحله بعد برخوردارند. یاران محمد صلاح در صورت پیروزی برابر ایران ۷ امتیازی خواهند شد و به عنوان تیم اول راهی مرحله بعد خواهند شد.

مصری ها حتی با تساوی برابر ایران هم صعود خود را قطعی خواهند کرد اما در صورتی که در دیدار آخر خود شکست بخورند باید منتظر نتیجه دیدار تیم های بلژیک و نیوزیلند باشند.

اما تیم ملی فوتبال ایران که با ۲ امتیاز از دو بازی در رده دوم قرار دارد، برای بالا بردن شانس صعود خود نیازمند گرفتن امتیاز از مصر است. شاگردان امیر قلعه نویی در صورت پیروزی برابر مصر صعودشان را قطعی خواهند کرد و برای نخستین بار به مرحله بعدی جام جهانی صعود خواهند کرد.

تساوی در دیدار برابر مصر کار ایران را کمی پیچیده خواهد کرد چرا که پیروزی بلژیک برابر نیوزیلند محتمل است و در این صورت مصر و بلژیک به عنوان تیم های اول و دوم راهی مرحله بعد خواهند شد و ایران باید منتظر نتایج تیم های برتر سوم گروه های دیگر باشد.

تیم ملی فوتبال ایران در چه صورتی به دور بعدی جام‌جهانی صعود خواهد کرد؟

شکست برابر مصر اما ناامیدی بزرگی را برای ایران ایجاد خواهد کرد چرا که با دو امتیاز از شانس کمی برای صعود به عنوان یکی از تیم های سوم برتر برخوردار خواهد بود. هر چند که بازهم برای صعود ناامید کامل نیست اما سرنوشت صعود به گروه های دیگر گره خواهد خورد.

هر چند نیوزیلند به عنوان تیم چهارم هم روی کاغذ شانس صعود دارد اما با توجه به سطح فنی دو تیم بعید به نظر می رسد که بلژیک نتواند از پس این تیم برآید و به پیروزی نرسد. با این حال باید این شانس اندک را برای نیوزیلند هم قائل بود که با پیروزی برابر بلژیک خود را امیدوار به صعود بداند.

در صورت تساوی در دو بازی روز پایانی، تیم ملی مصر با ۵ امتیاز به عنوان صدرنشین صعود خواهد کرد اما تکلیف تیم های بلژیک و ایران به تعداد گل های زده گره خواهد خورد چرا که در بازی رودررو دو تیم بدون گل مساوی کرده اند. اگر دو بازی روز پایانی با تساوی بدون گل به پایان برسد ایران به عنوان تیم دوم صعود خواهد کرد چرا که گل زده بهتری نسبت به بلژیک دارد.

کد مطلب 6867370
رضا خسروي

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    نظرات

    • سیدحسن حسینی IR ۰۹:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
      45 13
      پاسخ
      درود بر همه ی بچه ها ی تیم ملی، به خصوص بیرانوند ((خدا قوت دلاور،امیدوارم به هدفتون که صعود به مرحله بعد هست برسین
    • IR ۰۹:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
      34 36
      پاسخ
      نمیدونم حس تشویق ندارم
    • علی IR ۱۱:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
      2 1
      پاسخ
      درود به شما ممنون از تحلیل کاملی که داشتید و در حال حاضر در مورد اون احتمالی که ایران تیم سوم گروه بشه و منطقیه اگه از مصر نبازه و یا ببازه و بلژیک هم نیوزیلند رو ببره در مقایسه با سایر تیم های سوم چه وضعی خواهد داشت؟ تیم های سوم سایر گروه ها باخت هم داشته اند فکر کنم و این شاید برای ایران مزیت به حساب بیاد. اگر کسی تحلیلی ازش داره مقایسه سایر تیم های سوم با تیمی که حداقل دو مساوی و حداکثر سه مساوی داره لطفا در اینجا قرارش بده با تشکر
    • علیرضا IR ۱۱:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
      16 8
      پاسخ
      افتضاح بودیم این بلژیکی ها گل نزن بودند و گرنه ما به جز بیرانوند افتضاح بودیم ما حتی نتونستیم بعد اخراج شدن بازیکنشون رو دروازه شون مزاحمت ایجاد کنیم و توپی به سمت چارچوب بزنیم پاس های بی هدف تو دفاع یعنی جلوتر با پاس های کوتاه نمی تونستیم بریم و مجبور بودیم بزنیم زیرش که توپ به مقصد نمی رسید ما باید بعد ده نفره شدنشون شبیه ولز 2022 می بردیم ما اصلا خوب بازی نمی کنیم و برنامه برای نزدیک شدن به دروازه حریف نداریم و دیگه خبری از اون تیم 2018 نیست که کلی میدوید می جنگید
    • زهرا IR ۱۲:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
      5 12
      پاسخ
      واقعا جانانه مبارزه کردید خدا همچنان به همتون توانایی،قدرت عطا کند همینطور پیش برید به یاری پروردگار قهرمان جهان میشید
      • IR ۱۵:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
        4 3
        عالی
    • وحید IR ۱۳:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
      0 2
      پاسخ
      تیم ملی باید برای برد مقابل مصر بازی کنه و ترکیب هم باید شامل بازیکن های جوان تیم باشه قائدی میلاد محمدی امیرحسین
    • IR ۱۴:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
      7 3
      پاسخ
      ایران باغیرت بازی میکند قول میدهم مصر بابک سد بتنی در دروازه ایران و مهاجمان باشرف ما روبروست برد و باخت مهم نیست مهم این است جانانه بازی کنند
    • ..... هیچی IR ۱۵:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
      5 2
      پاسخ
      امیدوارم مصر رو حتی با زدن ۱ گل ببریم
    • IR ۱۷:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
      4 3
      پاسخ
      تیم ملی در صورتی صعود میکند که تیم ملی مصر شکست دهد و سه امتیازی بازی احتیاج دارد تا کنون که تیم ملی ایران درخشیده واز مصر هم عبور خواهد کرد
    • سامیار IR ۰۰:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
      1 3
      پاسخ
      تا همین جاشم روی چشم ما جا دارن

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