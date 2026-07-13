شاهین بیانی در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص عملکرد تیم ملی در بیست و سومین دوره رقابت های جام جهانی، گفت: تیم ملی کشورمان با سه امتیاز به کار خود در جام جهانی پایان داد و نتوانست به مرحله بعد صعود کند هر چند که قول‌هایی به مردم در خصوص صعود به مرحله بعد داده شد که هیچ کدام رنگ واقعیت بخود نگرفت.

وی ادامه داد: باید بپذیریم که نتوانستیم انتظارات را برآورده کنیم و تنها به دنبال این بودیم تا با کسب ۳ امتیاز شانس صعود پیدا کنیم که آنهم با بدشانسی کامل از بین رفت تا مثل دوره های قبل از گروه خود بالا نیاییم.

این کارشناس فوتبال ادامه داد: درست است که مشکلات زیادی وجود داشت ولی یادمان باشد که تیم در دوره های قبل هم با مشکلات دست و پنجه نرم می کرد. به عنوان مثال گفتند به دلیل مشکلات کشور بازی تدارکاتی با تیم های بزرگ نداشتیم. آیا در دوره های قبل هم با تیم های بزرگ دنیا بازی تدارکاتی انجام می‌دادیم که این دوره نتوانستیم؟

مدافع سابق تیم ملی فوتبال ایران در ادامه خاطرنشان کرد: فوتبال ما نیاز به نگرشی جدید دارد تا بتواند در دنیا حرفی برای گفتن داشته باشد. اگر قرار باشد همین روند را ادامه دهیم بطور حتم هیچ پیشرفتی نخواهیم داشت و همچنان عقب گرد خواهیم کرد.

وی در خصوص نزدیکی بازی های جام ملت‌های آسیا و تغییرات در تیم ملی گفت: بیش از ۵۰ سال است که در آسیا به مقام قهرمانی دست پیدا نکرده ایم و تنها حسرت خوردیم. اگر می‌خواهیم در این تورنمنت آسیایی موفق باشیم باید پا به سن گذاشته ها را کنار گذاشته و خونی تازه در رگ های تیم ملی تزریق کنیم. باید دست به جوانگرایی زده و به بازیکنان جوان اعتماد کنیم. وقت آن است که آینده و موفقیت فوتبال ملی را با جوانان ضمانت کنیم و به جوانان میدان دهیم. بیانی با انتقاد از عملکرد ضعیف مدیران استقلال در فصل نقل و انتقالات گفت: در حالی که همه تیم ها در حال جذب بازیکن هستند و تیم رقیب به سرعت در حال جذب بازیکن است مدیران استقلال سکوت کرده یا در خواب غفلت هستند. مدیران استقلال اگر تعلل کنند بازیکنان با کیفیت به تیم های متمول پیوسته و دست استقلال خالی خواهد ماند. آبی پوشان شاید فراموش کرده اند که در لیگ قهرمانان آسیا حضور دارند و باید با غول‌های آسیا مبارزه کنند. استقلال باید هرچه زودتر نفرات مورد نظر کادر فنی را جذب کند در غیر این صورت سال سختی پیش رو خواهد داشت.

شاهین بیانی در مورد کار سخت سهراب بختیاری زاده با استقلال گفت: او در سخت ترین شرایط به استقلال آمد و این تیم را تنها نگذاشت. حالا وقت آن است که مدیران استقلال از او حمایت کرده و خواسته های او را اجابت کنند. بختیاری زاده لیست بازیکنان مورد نظرش را داده پس باید مدیران استقلال خیلی زود بازیکنان مد نظر کادر فنی را جذب کرده تا از قافله نقل و انتقالات عقب نمانند. اگر بازیکنان جدید جذب نشوند بطور حتم بختیاری زاده رودرروی هواداران قرار خواهد گرفت و کار برای او سخت خواهد شد.