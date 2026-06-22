از مورینیو تا بوفون؛ ستایش بزرگان فوتبال از نمایش تاریخی بیرانوند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، تیم ملی فوتبال کشورمان در دومین دیدار خود در مرحله گروهی رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶، با ارائه یک بازی هدفمند و تاکتیکی توانست تیم ملی بلژیک را متوقف کند.

علیرضا بیرانوند با واکنش‌های تماشایی که داشت نقش پررنگی در کسب این نتیجه ایفا کرد و در نهایت عنوان بهترین بازیکن زمین را نیز کسب کرد.

نمایش خیره‌کننده علیرضا بیرانوند در دیدار شب گذشته برابر بلژیک، همچنان بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و محافل فوتبال جهان داشت. دروازه‌بان شماره یک ایران با چند واکنش تماشایی، نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت تیمش ایفا کرد و تحسین بسیاری از بزرگان فوتبال را برانگیخت.

پس از اظهارات تحسین‌آمیز تیبو کورتوا دروازه‌بان رقیب، این بار جان‌لوئیجی بوفون، اسطوره فوتبال ایتالیا و یکی از بزرگ‌ترین دروازه‌بانان تاریخ، به تمجید از عملکرد بیرانوند پرداخت.

بوفون با اشاره به یکی از مهم‌ترین مهارهای این مسابقه گفت که چنین واکنشی از نگاه یک دروازه‌بان، از دشوارترین کارهای ممکن در فوتبال محسوب می‌شود؛ چرا که علاوه بر سرعت عمل، نیازمند جای‌گیری صحیح، زمان‌بندی دقیق و تمرکز ذهنی فوق‌العاده در شرایطی پر از فشار است.

بوفون همچنین معتقد است عملکرد بیرانوند در طول مسابقه به اندازه‌ای تأثیرگذار بوده که انتخاب او به عنوان بهترین بازیکن زمین کاملاً منطقی و بدون تردید است. به گفته این دروازه‌بان افسانه‌ای، زمانی که یک گلر در لحظات حساس بارها تیمش را نجات می‌دهد، شایسته‌ترین گزینه برای کسب عنوان بهترین بازیکن مسابقه خواهد بود.

درخشش بیرانوند باعث شد ژوزه مورینیو هم از عملکرد فوق‌العاده گلر تیم ملی با این کلمات تمجید کند. آقای خاص گفت: بلژیک همه کار را درست انجام داد. آنها موقعیت‌های بسیار خوبی خلق کردند اما بیرانوند آنها را مهار کرد. در حمله بعدی، همان داستان تکرار شد. یک سیو دیگر. حمله بعدی، یک سیو دیگر. در نقطه‌ای، من تحلیل بلژیک را متوقف کردم و شروع به تحلیل بیرانوند کردم چون او به وضوح مهم‌ترین بازیکن زمین بود.

از کسی پرسیدم که در کدام باشگاه بازی می‌کند. انتظار داشتم یک باشگاه معروف باشد. گفتند تراکتور. من تظاهر کردم که دقیقاً می‌دانم در مورد چه چیزی صحبت می‌کنند اما نمی‌دانستم! اگر دروازه‌بانی می‌تواند چنین سیوهایی مقابل بلژیک انجام دهد، باید در یکی از بزرگ‌ترین باشگاه‌های اروپا بازی کند.

پیش از این نیز ژوزه مورینیو، سرمربی سرشناس پرتغالی، با تمجید از دروازه‌بان ایران گفته بود که حملات پیاپی حریف بارها با واکنش‌های بیرانوند متوقف شد و در مقطعی از مسابقه، توجه او از تحلیل عملکرد تیم مقابل به بررسی نمایش این دروازه‌بان معطوف شده است. مورینیو تأکید کرد که بیرانوند مهم‌ترین بازیکن میدان بود و سطح عملکردش نشان می‌دهد توانایی حضور در بالاترین سطح فوتبال اروپا را دارد.

درخشش بیرانوند در این مسابقه نه تنها به حفظ شانس تیم ملی برای صعود کمک کرد، بلکه بار دیگر نام او را در کانون توجه رسانه‌ها و کارشناسان بین‌المللی فوتبال قرار داد.