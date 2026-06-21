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۱ تیر ۱۴۰۵، ۱:۴۶

لوکاکو: مقابل ایران بیش از حد احساسی شدیم

لوکاکو: مقابل ایران بیش از حد احساسی شدیم

مهاجم تیم ملی بلژیک گفت: در برخی لحظات بازی با ایران بیش از اندازه احساسی شدیم.

به گزارش خبرنگار مهر، روملو لوکاکو که در جریان تساوی بدون گل بلژیک مقابل ایران نتوانست تأثیر همیشگی خود را بر بازی بگذارد و در دقیقه ۷۲ از زمین خارج شد، پس از پایان مسابقه گفت: در برخی لحظات بیش از اندازه احساسی بازی می‌کنیم. باید آرامش خود را حفظ کنیم و به برنامه‌ای که برای تیم در نظر گرفته شده پایبند بمانیم. حالا تمام تمرکز ما روی دیدار بعدی مقابل نیوزیلند است و می‌دانیم برای کسب پیروزی چه کاری باید انجام دهیم.

کد مطلب 6867312

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