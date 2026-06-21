لوکاکو: مقابل ایران بیش از حد احساسی شدیم

به گزارش خبرنگار مهر، روملو لوکاکو که در جریان تساوی بدون گل بلژیک مقابل ایران نتوانست تأثیر همیشگی خود را بر بازی بگذارد و در دقیقه ۷۲ از زمین خارج شد، پس از پایان مسابقه گفت: در برخی لحظات بیش از اندازه احساسی بازی می‌کنیم. باید آرامش خود را حفظ کنیم و به برنامه‌ای که برای تیم در نظر گرفته شده پایبند بمانیم. حالا تمام تمرکز ما روی دیدار بعدی مقابل نیوزیلند است و می‌دانیم برای کسب پیروزی چه کاری باید انجام دهیم.