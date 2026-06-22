بازگشت شبانه کاروان تیم ملی فوتبال ایران به مکزیک پس از بازی با بلژیک

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان تیم ملی فوتبال ایران پس از تساوی مقابل بلژیک در گروه G جام جهانی ۲۰۲۶ بلافاصله لس آنجلس آمریکا را ترک کرد و با پروازی که حدود ۵۵ دقیقه طول کشید راهی مکزیک شد تا اردوی خود را در کمپ تیخوانا دنبال کند.

امیر قلعه نویی، سرمربی تیم ملی ایران که نسبت به تبعیض صورت گرفته از سوی کشور آمریکا برای میزبانی مناسب از ایران بار دیگر اعتراض داشت حالا مجبور است تیمش را در فاصله زمانی اندک آماده تقابل با مصر کند.

دیدار تیم های ملی ایران و مصر ساعت ۰۶:۳۰ روز شنبه ششم تیرماه در سیاتل امریکا برگزار می شود. ملی پوشان ایران مقابل نیوزیلند به نتیجه ۲ - ۲ و در دیدار با بلزِک بازی را بدون گل تمام کردند تا اکنون با ۲ امتیاز از ۲ بازی فعلا در صدر جدول گروه قرار گیرند.