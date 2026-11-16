به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه گشت مشترک نظارت بر بازار یاسوج با حضور مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل تعزیرات حکومتی، مدیرکل اقتصادی استانداری، بسیج اصناف و بازرسان سازمان صمت برگزار شد که با تعطیلی هم‌زمان شمار زیادی از مغازه‌ها و مشاهده تخلفات صنفی همراه بود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد در حاشیه این بازدید و در جمع خبرنگاران با انتقاد از رفتار برخی مغازه‌داران اظهار کرد: به محض ورود تیم بازرسی، حدود ۷۰ تا ۸۰ مغازه در خیابان اصلی و کوچه‌های فرعی کرکره‌های خود را پایین کشیدند.

ابراهیم قنبری با هشدار به واحدهایی که با تعطیلی مغازه قصد فرار از نظارت را دارند، افزود: متخلفان تصور نکنند با این کار از چتر نظارتی خارج می‌شوند و ماجرا را فراموش می‌کنیم؛ ما امروز، فردا و همه روزه در بازار حضور خواهیم داشت.

قنبری با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق شهروندان تصریح کرد: مردم حق دارند و اجازه نخواهیم داد در بازار حقوق آن‌ها پایمال شود. امروز به هر فروشگاهی که ورود کردیم، به دلیل رعایت نکردن حداقل قوانین صنفی پلمب شد.

انتقاد صمت از قیمت‌های نجومی پوشاک در یاسوج

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به وضعیت قیمت‌ها در بازار پوشاک گفت: در این صنف اجحاف در حق مردم بیداد می‌کند و جامعه هدف بسیاری از بوتیک‌ها را جوانان تشکیل می‌دهند.

وی ادامه داد: چرا باید یک جوان با حسرت از کنار بوتیک‌ها عبور کند و نتواند پلیور یا کاپشن مورد علاقه خود را بخرد؟ قیمت‌ها به‌شدت و به شکلی بی‌ضابطه نجومی است؛ به‌گونه‌ای که ارزش واقعی برخی کالاها نسبت به قیمت فروش آن‌ها شاید تنها یک‌پنجم باشد.

قنبری با انتقاد از به‌کارگیری فروشندگان ناآشنا به قوانین صنفی در برخی فروشگاه‌ها خاطرنشان کرد: برخی مالکان، فروشندگان جوان و ناآگاهی را در فروشگاه‌ها به کار می‌گیرند که از حداقل قوانین صنفی اطلاع ندارند، اما این موضوع نمی‌تواند توجیهی برای تضییع حقوق مردم یا توقف نظارت‌ها باشد.

وی تأکید کرد: ما اینجا هستیم تا بذر امید را در دل مردم زنده نگه داریم و در دفاع از حقوق آن‌ها کوتاه نخواهیم آمد.