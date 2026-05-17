۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۲۹

اعلام قیمت آنلاین و حذف برچسب کالا تخلف است

یاسوج-مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد گفت: اعلام قیمت کالا به‌صورت آنلاین یا حذف برچسب قیمت از سوی برخی فروشندگان تخلف محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمزه لقمانی اظهار کرد: در بازدید که با همراهی معاون اقتصادی استاندار، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمات جهاد کشاورزی، رئیس اتاق اصناف و بازرسان دستگاه‌های مرتبط از بازار انجام شد، ۳۰ واحد صنفی مورد بازرسی قرار گرفتند.

وی افزود: عمده تخلفات مشاهده شده در این بازدیدها شامل گرانفروشی و عدم درج قیمت کالا بوده است که با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تذکر به برخی واحدهای صنفی فاقد برچسب قیمت، تصریح کرد: به فروشگاه‌هایی که نسبت به درج قیمت اقدام نکرده بودند، اخطار داده شد و در صورت تکرار تخلف، واحدهای متخلف پلمب خواهند شد.

وی ادامه داد: برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد تعدادی از فروشندگان قیمت کالاهای خود را به‌صورت آنلاین اعلام کرده یا برچسب قیمت را از روی کالاها حذف می‌کنند که این اقدام تخلف محسوب می‌شود.

لقمانی تاکید کرد: فروشندگان موظف هستند کالاهای خود را بر اساس فاکتور خرید و با احتساب سود مجاز مصوب هیأت عالی نظارت عرضه کنند و در غیر این صورت، اقدام آنان مصداق گرانفروشی بوده و مشمول برخورد قانونی خواهد شد.

