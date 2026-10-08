از برنج آلوده تا فاکتورهای گمشده؛ تخلفاتی که در بازار یاسوج دیده شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنجشنبه در ادامه طرح تشدید نظارت بر بازار و با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، بازرسی میدانی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای و هایپرمارکت‌های شهر یاسوج با حضور بازرسان دستگاه‌های نظارتی و اجرایی انجام شد.

این بازرسی‌ها با همراهی ابراهیم قنبری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد، لقمانی، قاضی شعبه مربوطه در اداره کل تعزیرات حکومتی، بازرسان بسیج اصناف و نمایندگان مرکز بهداشت انجام شد و وضعیت عرضه کالا، قیمت‌گذاری، ارائه فاکتور و سلامت اقلام غذایی مورد بررسی قرار گرفت.

شناسایی تخلفات صنفی در جریان بازرسی‌ها

در جریان این بازدیدها، مواردی از تخلف صنفی از جمله درج نکردن قیمت کالا، ارائه نکردن فاکتور فروش، تداخل صنفی و عرضه کالاهای تاریخ‌مصرف‌گذشته مشاهده و برای رسیدگی قانونی صورت‌جلسه شد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد در حاشیه این بازرسی‌ها با تأکید بر استمرار حضور بازرسان در بازار، گفت: هدف از اجرای این طرح‌ها، ایجاد اطمینان برای مردم و صیانت از حقوق شهروندان است و اجازه نخواهیم داد حقوق مصرف‌کنندگان تضییع شود.

ابراهیم قنبری افزود: در جریان بازرسی از برخی واحدهای صنفی، تخلفات متعددی مشاهده شد که موارد پس از ثبت و صورت‌جلسه برای رسیدگی در اختیار مراجع مربوط قرار می‌گیرد.

کشف کالاهای فاسد در برخی فروشگاه‌ها

قنبری با اشاره به موارد مشاهده‌شده در حوزه سلامت مواد غذایی، اظهار کرد: در برخی فروشگاه‌ها کالاهای فاسد و غیرقابل مصرف از جمله برنج‌های آلوده مشاهده و کشف شد که با دستور قاضی تعزیرات، بازرسان مرکز بهداشت برای بررسی دقیق‌تر و صورت‌جلسه اقلام در محل حضور یافتند.

مدیرکل صمت کهگیلویه و بویراحمد عرضه کالای فاسد و تاریخ‌مصرف‌گذشته را علاوه بر تخلف صنفی، اقدامی مغایر با حقوق و سلامت مردم دانست و گفت: عرضه مواد غذایی معیوب و فاسد با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.

وی تصریح کرد: واحدهای صنفی موظف هستند ضمن رعایت ضوابط قانونی، سلامت و کیفیت کالاهای عرضه‌شده، درج قیمت و ارائه فاکتور را مورد توجه قرار دهند.

بازار زیر پایش مستمر بازرسان

قنبری با اشاره به استمرار بازرسی‌ها از واحدهای صنفی استان، خاطرنشان کرد: نظارت بر بازار به صورت مستمر انجام می‌شود و بازرسان در سطح شهرها و مراکز عرضه کالا حضور خواهند داشت.

وی گفت: بازرسی‌ها با هدف افزایش انضباط در بازار، جلوگیری از گران‌فروشی و تخلفات صنفی و همچنین صیانت از سلامت و حقوق مصرف‌کنندگان ادامه خواهد داشت.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: با واحدهایی که قانون را نادیده گرفته و سلامت و معیشت مردم را به خطر بیندازند، مطابق قانون برخورد خواهد شد و اجازه داده نمی‌شود فضای بازار به محلی برای تضییع حقوق مصرف‌کنندگان تبدیل شود.

قنبری در پایان از استمرار حضور میدانی دستگاه‌های نظارتی در بازار خبر داد و گفت: هدف از این اقدامات، ایجاد نظم، افزایش اعتماد عمومی و اطمینان از رعایت حقوق مصرف‌کنندگان در فرآیند عرضه کالا و خدمات است.