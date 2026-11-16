به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامحسین عرب ظهر دوشنبه در انجام ماموریت پلیسی در دامغان اظهار کرد: در پی وقوع سرقت به عنف طلاجات از یک زن سالخورده موضوع در دستور کار رسیدگی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه تیمی از کارآگاهان تشکیل و شناسایی و دستگیری عاملان سرقت به سرعت آغاز شد، افزود: کارآگاهان با استفاده از تجهیزات هوشمند پلیسی موفق به شناسایی ردپای سارق شدند.

فرمانده انتظامی دامغان با اشاره به اینکه این سارق زن در تهران دستگیر شد، یادآور شد: متهم دستگیرشده از بستگان شاکی بود.

عرب در ادامه بیان کرد: این زن در جریان تحقیقات پلیسی به ارتکاب جرم خود با همدستی فرد دیگری در انجام سرقت اعتراف کرد.

وی اضافه کرد: با شناسایی و دستگیری متهم دوم، مقادیری از طلاهای سرقتی به ارزش ۱۰ میلیارد ریال کشف و به شاکی تحویل داده شد.

فرمانده انتظامی دامغان با بیان اینکه هر دو متهم به مواد مخدر اعتیاد داشتند، خاطر نشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده و معرفی به مرجع قضایی، روانه زندان شدند.