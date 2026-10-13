دستگیری سارق سیم و کابل در دامغان؛ ۱۰ فقره سرقت کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامحسین عرب صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران در ستاد فرماندهی انتظامی دامغان از دستگیری یک سارق در این شهرستان به همت نیروهای انتظامی خبر داد.

وی افزود: در پی وقوع چند فقره سرقت تجهیزات مخابراتی و سیم و کابل در شهرستان، ماموران انتظامی و به خصوص آگاهی با دستور ویژه شناسایی سارق را در دستور کار قرار دادند.

فرمانده انتظامی دامغان از نتیجه دادن اقدامات پلیسی و شناسایی مظنون خبر داد و ابراز کرد: ماموران کلانتری ۱۲ دامغان با حکم قضایی این فرد را دستگیر کردند.

عرب با بیان اینکه این فرد در بازجویی های تخصصی به ۱۰ فقره سرقت اعتراف کرد، افزود: سارق به دادسرا ارجاع شده است.