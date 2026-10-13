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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۹:۵۶

دستگیری سارق سیم و کابل در دامغان؛ ۱۰ فقره سرقت کشف شد

دستگیری سارق سیم و کابل در دامغان؛ ۱۰ فقره سرقت کشف شد

دامغان- فرمانده انتظامی دامغان از دستگیری سارق سیم و کابل در این شهرستان خبر داد و گفت: ۱۰ فقره سرقت در این راستا کشف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامحسین عرب صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران در ستاد فرماندهی انتظامی دامغان از دستگیری یک سارق در این شهرستان به همت نیروهای انتظامی خبر داد.

وی افزود: در پی وقوع چند فقره سرقت تجهیزات مخابراتی و سیم و کابل در شهرستان، ماموران انتظامی و به خصوص آگاهی با دستور ویژه شناسایی سارق را در دستور کار قرار دادند.

فرمانده انتظامی دامغان از نتیجه دادن اقدامات پلیسی و شناسایی مظنون خبر داد و ابراز کرد: ماموران کلانتری ۱۲ دامغان با حکم قضایی این فرد را دستگیر کردند.

عرب با بیان اینکه این فرد در بازجویی های تخصصی به ۱۰ فقره سرقت اعتراف کرد، افزود: سارق به دادسرا ارجاع شده است.

کد مطلب 6976308

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