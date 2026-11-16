به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال عراق در حالی به مصاف ایران می‌رود که پس از دیدار این تیم برابر لبنان بیشتر رسانه‌های عراقی از احتمال پایان همکاری گراهام آرنولد سرمربی استرالیایی با تیم ملی این کشور خبر دادند و مدعی شدند تقابل با ایران می‌تواند آخرین حضور او روی نیمکت این تیم باشد.

در همین حال، یونس محمود رئیس فدراسیون فوتبال عراق درباره وضعیت سرمربی تیم ملی این کشور اظهار داشت: در شرایط فعلی نمی‌توانیم درباره پرونده سرمربی صحبت کنیم؛ چه درباره ادامه همکاری با سرمربی فعلی و چه انتخاب یک مربی بومی یا خارجی. منتظر پایان مسابقات تیم‌های ملی بزرگسالان و المپیک می‌مانیم و پس از آن، در فدراسیون جلساتی برگزار خواهیم کرد تا شرایط را ارزیابی و تصمیم‌های مناسب را اتخاذ کنیم.

وی درباره تشکیل کمیته فنی و انتخاب مدیر اجرایی فدراسیون گفت: پرسش‌های زیادی درباره تشکیل کمیته فنی مطرح می‌شود. تاکید می‌کنم که در حال تکمیل اعضای این کمیته هستیم و همچنین باید پرونده انتخاب مدیر اجرایی فدراسیون را نهایی کنیم. برای هر دو موضوع برنامه‌هایی داریم، اما در مدت گذشته فرصت کافی برای انجام آنها فراهم نشد.

از سوی دیگر غالب الزاملی عضو فدراسیون فوتبال عراق، وجود اختلاف‌نظر در داخل این فدراسیون درباره انتخاب سرمربی تیم ملی یا تحمیل یک مربی برای هدایت این تیم را رد کرد و گفت گراهام آرنولد، سرمربی استرالیایی عراق، مطابق قرارداد منعقدشده به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

الزاملی اظهار داشت: هیچ اختلافی در داخل فدراسیون وجود ندارد و هیچ مربی‌ای برای هدایت تیم ملی به این مجموعه تحمیل نشده است. تمام مربیان، چه بومی و چه خارجی، از احترام و قدردانی فدراسیون برخوردار هستند.

لازم به ذکر است که تیم های ملی فوتبال ایران و عراق شامگاه سه شنبه ۲۶ آبان و از ساعت ۱۹:۴۵ به وقت تهران در ورزشگاه بین المللی شهر بصره به مصاف هم می روند.