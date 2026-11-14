به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال عراق روز جمعه در رقابت‌های تورنمنت چهارجانبه بین‌المللی بصره برابر تیم ملی لبنان به تساوی بدون گل رسید. در این رقابت‌ها تیم‌های ملی فلسطین و ایران نیز حضور دارند.

رسانه «nabdapp» نوشت: عراقی‌ها در این مسابقه نتوانستند انتظارات را برآورده کنند و بار دیگر نشانی از تفکرات فنی گراهام آرنولد سرمربی این تیم دیده نشد. این در حالی بود که بازیکنان جوان و مستعدی همچون زیدان اقبال، پیتر کورکیس و یوسف النصراوی در ترکیب عراق حضور داشتند و هرچند این بازیکنان در حرکات انفرادی توانایی‌های فنی خود را به نمایش گذاشتند اما تیم عراق از هویت مشخص و هماهنگی گروهی برخوردار نبود.

به همین دلیل انتقادها از آرنولد همچنان ادامه دارد انتقادهایی که از جام جهانی ۲۰۲۶ آغاز شد جایی که تیم ملی عراق با هدایت این مربی سه شکست متوالی برابر نروژ، فرانسه و سنگال متحمل شد و نمایش فنی ضعیفی داشت.

شرایط آرنولد پس از قطعی شدن صعود عراق به جام جهانی به‌طور محسوسی تغییر کرد. او که پس از مشکلات و بحران‌های دوران سرمربیگری خسوس کاساس سرمربی پیشین عراق، توانسته بود وضعیت تیم را سامان دهد و به نوعی ناجی این تیم باشد اکنون به مربی‌ای تبدیل شده که انگیزه گذشته را ندارد و تاثیرگذاری فنی مشخصی در بازی‌های تیم ملی عراق از خود نشان نمی‌دهد.

آرنولد خردادماه گذشته قراردادش را با تیم ملی عراق به مدت هفت ماه تمدید کرد تا هدایت این تیم را در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ برعهده داشته باشد رقابت‌هایی که برگزاری آن یک سال به تعویق افتاده است. از همین رو به نظر می‌رسد این مربی پس از کاهش انگیزه و نبود مسابقات مهم پیش رو تمایل دارد از تیم ملی عراق جدا شود و هدایت تیم دیگری را برعهده بگیرد.

در همین حال، احمد عوده الموسوی سخنگوی رسمی فدراسیون فوتبال عراق، درباره اخبار منتشرشده پیرامون احتمال انتخاب حسام حسن سرمربی پیشین تیم ملی مصر برای هدایت تیم ملی عراق واکنش نشان داد و تأکید کرد که این فدراسیون به قرارداد فعلی خود با گراهام آرنولد پایبند است.

او درباره احتمال همکاری فدراسیون فوتبال عراق با حسام حسن اظهار داشت: ما به قراردادهای فعلی خود احترام می‌گذاریم و با گراهام آرنولد سرمربی استرالیایی قرارداد داریم که تا ژانویه ۲۰۲۷ اعتبار دارد. اجازه دهید یک ماه دیگر صبر کنیم و سپس با صراحت بیشتری درباره این موضوع صحبت کنیم.

لازم به ذکر است که تیم ملی فوتبال عراق در دومین بازی خود در فیفادی جاری روز سه شنبه ۲۶ آبان از تیم ملی ایران در ورزشگاه بین المللی شهر بصره میزبانی خواهد کرد.