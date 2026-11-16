به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از باشگاه استقلال، کامران قاسمپور آزادکار پرافتخار و جویباری کشتی ایران، با امضای قرارداد به استقلال اراک پیوست تا در ادامه رقابت‌های لیگ برتر کشتی آزاد این تیم را همراهی کند.

قاسمپور یکی از چهره‌های شاخص کشتی آزاد ایران و جهان است که دو مدال طلای رقابت‌های قهرمانی جهان در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ و مدال برنز این مسابقات در سال ۲۰۲۵ را در کارنامه دارد. او همچنین سه عنوان قهرمانی آسیا را کسب کرده و به‌عنوان یکی از بهترین زیرگیرهای کشتی جهان شناخته می‌شود.

با پیوستن قاسمپور، استقلال اراک در ادامه لیگ برتر از حضور یکی دیگر از ملی‌پوشان پرافتخار کشتی ایران بهره‌مند خواهد شد.