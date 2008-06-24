تشریح جزئیات طرح بزرگ تحول اقتصادی دولت

به گزارش خبرنگارمهر، دکتر محمود احمدی نژاد که شب گذشته به طور مستقیم و از شبکه یک سیما با ملت ایرین سخن می گفت، بازتعریف نظام بهره ‌وری، هدفمند کردن یارانه‌ها، اصلاح سیستم اخذ مالیات، بهبود وضعیت گمرکات، اصلاح ساختار نظام بانکی، تنظیم نظام توزیع کالا و خدمات، ارزش‌گذاری پول ملی و نیز اصلاح ساختار دولت را از مهمترین راه‌هایی دانست که دولت به‌دنبال اصلاحات ساختاری در آن است و از همة صاحبنظران خواست دولت را در انجام این اصلاحات بنیادین یاری کنند.

بعد از پیروزی انقلاب خدمات بی نظیری در بخش اقتصاد رخ داده است

وی با اشاره به تاریخچه تحولات اقتصادی در کشور، با بیان اینکه سیمای اقتصاد کشور طی 50-40 سال اخیر و بخصوص سه دهه‌ بعد از انقلاب با دو موضوع متفاوت و متناقض مواجه بوده است، گفت: موضوع اول خدمات عظیمی است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی انجام شده است. وقتی انقلاب اسلامی به پیروزی رسید با کشوری مخروبه، عقب افتاده که در بخش‌های مختلف اقتصادی پیشرفت نکرده بود و در جایگاه شایسته‌ خود قرار نداشت و بدون چشم‌انداز روشنی بود، روبرو بودیم و در دنیا وقتی صحبت از ایران می‌شد، فقط از نفت ایران و اینکه ایران سیاست‌های آمریکا را دنبال می‌کند، یاد می‌شد. ولی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در طول این 30 سال خدمات زیاد و بی‌نظیری انجام شده است.

رئیس جمهورهمچنین به پیشرفت‌های کشور بعد از انقلاب اسلامی در ابعاد مختلف اشاره کرد و گفت: در حالی که کشورمان قبل از انقلاب در عرصه صنعت دارای موقعیت چندان مناسبی نبود، امروز شاهد پیشرفت‌های زیادی در عرصه‌های کشاورزی و صنعت و... هستیم، به نحوی که کشاورزی ما در حال حاضر دارای یک استخوان‌بندی مستحکمی است که حتی با وجود خشکسالی کم‌سابقه‌ای نیز که داشته‌ایم، ایستاده و نیازهای مردم را تامین می‌کند. در عرصه‌ فناوری نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی و فناوری‌های نو نیز به پیشرفت‌های خوبی دست پیدا کرده‌ایم و در حال حاضر انرژی هسته‌ای در اختیار داریم و در عرصه‌ فضا نیز حضور پررنگ‌تری را شاهد خواهیم بود.

در جایگاه اصلی قرار نداریم

رئیس قوه مجریه بابیان اینکه، وجود این پیشرفت‌ها باعث شده تصویر بانشاطی در کشور ایجاد شود، گفت: به‌رغم پیشرفت‌های بی‌سابقه و احساس امیدی که در همه‌ مردم وجود دارد اما جایگاهی که اکنون در آن قرار داریم، آن جایگاهی نیست که باید در آن قرار داشته باشیم و آهنگ پیشرفت‌ها در مقابل استعدادهای فراوان مادی و انسانی این سرزمین ناچیز است.

خروجی سرمایگذاری شایسته ملت ایران نیست

دکتر احمدی ‌نژاد با اشاره به اینکه با وجود سرمایه‌گذاری‌هایی که در عرصه‌ فکر، صنعت، نیروی انسانی و عرصه‌های گوناگون در کشور شده است، خروجی آن شایسته‌ ملت بزرگ ایران نیست و مشکلاتی در مجموعه‌ اقدامات اقتصادی کشور وجود دارد، خاطر نشان کرد: دولت یک و نیم سال به صورت عمومی و یک سال به صورت سازمان یافته در کارگروه‌های تخصصی این مشکلات را مورد بررسی و ریشه‌یابی قرار داد و در حال حاضر با توجه به این بررسی‌ها و نیز تحقیقاتی که از گذشته صورت گرفته است، تصویر روشنی از مشکلات اقتصادی در اختیار دارد.

رئیس جمهور یکی از این مشکلات را عدم وجود رشد اقتصادی متناسب با ظرفیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در کشور دانست و اظهار داشت: در حال حاضر مدیران کشور و بدنه‌ اجرایی دولت بی‌وقفه مشغول فعالیت و تلاش و کوشش هستند ولی با وجود این، رشد اقتصادی کشور پایدار و مستحکم نبوده و دارای نوساناتی است و با کوچکترین حرکت دچار تزلزل می‌شود. در حالی که برای رسیدن به جایگاه مناسب در اقتصاد باید رشد بالای 8 درصد را تجربه کنیم و به صورت مستمر شاهد این رشد اقتصادی باشیم.

رشد اقتصادی دارای نوسان بوده است

احمدی‌نژاد افزود: مشاهده رشد اقتصادی کشور در طول این سال‌ها بیانگر این است که این رشد نوسان داشته و از رشد باثباتی برخوردار نبوده و نامتوازن بوده است.

بیکاری مهمترین مشکل کشور

رئیس جمهور یکی دیگر از مشکلاتی که کشور گریبان‌گیر آن است را مشکل بیکاری عنوان کرد و گفت: اگر چه تاکنون در بخش‌های گوناگون سرمایه‌گذاری زیادی صورت گرفته ولی با این همه نرخ بیکاری در کشور بالا است حدودا 40 سال است که کشور دچار مشکل بیکاری است و در 20 سال و به‌خصوص 10 سال اخیر، نرخ بیکاری دو رقمی بوده و به زیر 10 درصد نرسیده است.

وی افزود: نرخ دو رقمی بیکاری بیانگر این است که جوانان با توجه به استعدادهایی که دارند، نتوانستند فرصت‌های لازم بروز استعدادهای خود پیدا کنند. اگر چه با تلاش دولت نهم نرخ بیکاری به کمتر از 11 درصد رسیده است. ولی نرخ بیکاری در مقاطعی 17 درصد و حتی تا 22 درصد نیز بوده و این معضلی است که خانواده‌های ما آن را به خوبی لمس کرده‌اند.

رییس جمهور تورم را مشکل دیگر اقتصاد کشور دانست و گفت: تورم سابقه‌ 40 الی 50 ساله در کشور دارد و ریشه اصلی تورم اتکاء اصلی درآمدهای دولت به نفت است و در طول سال‌های متمادی آرزوی مسؤولان این بوده که اتکای کشور به نفت قطع شود که البته در این راستا تلاش‌هایی هم صورت گرفته است.

مقداری از تورم جهانی است

رئیس شورای عالی اقتصاد کشورخاطر نشان کرد: البته مقداری از تورم نیز جهانی است که به داخل کشور نیز منتقل می‌شود. همچنین بهره‌‌وری پایین نیز قیمت‌ها را بالا می‌برد.

رئیس جمهور خلق پول و نحوه‌ تخصیص منابع بانکی و همچنین سوداگری را از دیگر عواملی دانست که در ایجاد تورم موثر هستند و تاکید کرد: دولت تلاش دارد این عوامل را کنترل کند ولی در کنار آن باید ساختارها را نیز اصلاح نماید و اگر این ساختارها اصلاح نشوند تورم همچنان باقی خواهد ماند.

تورم عامل اصلی در ایجاد فاصله طبقاتی است

وی گفت: تورم یکی از عوامل اصلی ایجاد فاصله طبقاتی است. با وجود تورم فردی که پولدار بوده، پولدارتر می‌شود و آن کسی که فقیر بوده، نیز فقیرتر خواهد شد و از سوی دیگر تورم امکان برنامه‌ریزی صحیح را از دولت می‌گیرد.

دکتر احمدی‌نژاد افزود: مردم تورم را احساس می‌کنند و البته بخش عمده‌ این تورم ساختاری است.

رئیس جمهور همچنین یکی دیگر از مشکلاتی که در کشور وجود دارد را اتلاف منابع و اسراف عنوان کرد و اظهار داشت: همه می‌دانند که مقدار زیادی از منابع در کشور به انحاء مختلف اتلاف می‌شود. مثلا در مصرف آب، برق و سوخت اسراف زیادی صورت می‌گیرد. در صورتی که فرهنگ ما نقطه‌ مقابل این مساله بوده است. اسراف و اتلاف منابع در صورت تداوم به‌طور طبیعی تبدیل به عادت می‌شود و ضروری است برای جلوگیری از اتلاف منابع برخی سیستم‌ها اصلاح شود.

رئیس‌قوه مجریه یکی دیگر از مشکلات کشور را فاصله‌ طبقاتی بین پردرآمدها و کم‌درآمدها برشمرد و گفت: برخی در ابتدا تصورشان این بود که برای حل این مشکل و اینکه فاصله‌های طبقاتی کم شود باید پردرآمدها را حذف کرد در صورتی که نگرانی از این است که چرا عده‌ای باید نابرخوردار باشند.

فاصله ها باید کم شود

وی افزود: معتقدیم که باید در اقتصاد کشور به نحوی عمل کنیم که فاصله‌ها کم شود و در این راستا باید ساختارها را اصلاح کرد و اگر این ساختارها اصلاح نشود، این فاصله‌ها ادامه پیدا خواهد کرد.

رئیس جمهور در ادامه تشریح علل شرایط نامطلوب اقتصادی، کشور، به پایین بودن نرخ بهره‌وری در کشور اشاره کرد و گفت: گاهی کمتر از نصف هم از نیروی مصرف شده، برداشت بهینه صورت نمی‌گیرد. دولت بر این اساس، نظام صحیح بهره‌وری را بازتعریف کرده است. چنانچه این مساله باید به فرهنگ تبدیل شود و نظام بهره‌وری باید اصلاح و در بخش‌های مختلف اعمال شود.

توزیع نامطلوب یارانه از مهمترین مشکلات اقتصادی است

دکتر احمدی‌نژاد علت دیگر مشکلات اقتصادی کشور را نظام نامطلوب توزیع یارانه‌ها عنوان و تصریح کرد: یارانه‌ها ابزار اقتصادی است که باید در دست مدیران اقتصادی باشد و اهدافی را مانند پر کردن فاصله‌ها براساس عدالت و فعال کردن مزیت‌های نسبی کشور دنبال کند.

وی افزود: هم‌اکنون یارانه‌ها به صورت عمومی توزیع می‌شود و هدف معینی از تخصیص آن وجود ندارد. البته در ذهن مدیران، این مساله وجود داشته است که اقشار ضعیف از آن بیشتر بهره‌مند شوند اما واقعاً فقرا چقدر از آن استفاده می‌کنند؟

رییس جمهور با تاکید بر این‌که یارانه‌های توزیع شده، هدف معینی ندارد، و در جای مناسب خود مصرف نمی‌شود، گفت:70 درصد یارانه‌های توزیع شده توسط سه دهک بالای جامعه جذب می‌شود، در حالی که باید عادلانه توزیع گردد. این گونه توزیع یارانه تبعات منفی در اقتصاد کشور داشته است.

رئیس جمهور توزیع یارانه‌ها با ادامه شرایط فعلی را فروش نهاده در اقتصاد توصیف و تأکید کرد: با شرایط کنونی تخصیص یارانه‌ها نه تنها کار، اندیشه و تولید ایجاد نمی‌شود بلکه باعث می‌شود که بیشتر استخراج کنیم، بیشتر بفروشیم و بیشتر توزیع کنیم و مسایلی نظیر تورم را نیز تحمل نماییم.

احمدی نژاد کل یارانه‌های توزیع شده در بخش فرآورده‌های نفتی را با نفت 90 دلاری نزدیک به 90 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این مبلغ باید اقتصاد را زیر و رو کند و فعال نگه‌دارد. در حالی که هیچ اتفاقی برای عموم مردم واقع نمی‌شود.

وی تاکید کرد: هم‌اکنون یارانه‌ها از حالت مفید خارج و به عکس آن تبدیل شده است. در شرایطی که اقتصاد کشور باید با دنیا رقابت کند با اینگونه یارانه‌ها صنعت نمی‌تواند رقابتی با خارج داشته باشد. مثلاً برخی صنایع، گاز و حتی سنگ معدن را در حد رایگان از دولت دریافت می‌کنند ولی قادر نیستند و با بازار جهانی رقابت کنند و این نشانگر مشکلات فراوان نظام یارانه‌ای است.

دولت درصدد توزیع هدفمند یارانه ها است

رئیس جمهور تصریح کرد: دولت این معضلات را شناسایی و برنامه‌ریزی‌های لازم را برای اصلاح آن انجام داده است و درصدد توزیع هدفمند یارانه‌ها است.

دکتر احمدی‌نژاد یارانه را عاملی برای آرامش، پر کردن خلاها در جهت عدالت و رشد استعدادها عنوان کرد و گفت: اگر یارانه‌ها با شرایط موجود ادامه یابد کشور در نهایت سه سال دیگر فلج می‌شود لذا ضروری است یارانه‌ها را به صورت هدفمند توزیع کنیم.

وی خاطر نشان کرد: دولت همه این معضلات را مورد بررسی کارشناسی قرار داده و به زودی با اطلاعیه و فراخوان مرکز آمار ایران کسانی که متقاضی استفاده از یارانه هستند با پر کردن فرم مخصوص یارانه دریافت خواهند کرد.

رئیس شورای عالی اقتصاد کشوردر ادامه مصاحبه زنده تلویزیونی خود با مردم، مشکل دیگر اقتصاد کشور را نظام مالیاتی عنوان کرد و گفت: مالیات همواره باید به صورت متوازن و متناسب در سیستم اقتصادی اخذ شود. در بسیاری از کشورها میزان مالیات بیش از 20 درصد تولید ناخالص داخلی است، در حالی که در کشور ما این رقم 7 درصد می‌باشد.

بسیاری از بخش ها مالیات نمی دهند

وی ادامه داد: بسیاری از بخش‌ها مالیات نمی‌دهند و بسیاری از فرصت‌های مالیاتی نیز هنوز در اقتصاد کشور تعریف نشده است. در حالی که در بسیاری از کشورها مبنای هزینه‌ دولت از محل مالیات‌هاست،‌ اما این مقدار برای ما دولت به حداقل تبدیل شده است. چنانچه تنها حدود 43 تا 44 درصد بودجه اقتصادی کشور با مالیات‌ اداره می‌شود. این در حالی است که 52 درصد بودجه از منابع فروش نفت و برخی منابع دیگر تامین می‌شود البته این رقم قبل از دولت نهم 67 درصد بوده است.

رئیس جمهور در ادامه با بیان مثالی در این خصوص، گفت: در سال گذشته 802 هزار معامله‌ ملکی در کشور صورت گرفته است که براساس قانون باید هرکدام از این معاملات 5 درصد مالیات دهند، در حالی که رقم اخذ شده تنها 125 میلیارد تومان بوده است.

رئیس قوه مجریه با اشاره به اینکه باید اطلاعات این معاملات در پایگاهی ثبت و مالیات آنها اخذ شود و از سوی دیگر اطلاع‌رسانی در این زمینه صورت گیرد، خاطر نشان کرد: دولت نظام جامع ارتباط پایگاه‌های اطلاعاتی و یک سیستم دریافت مالیات خودکار طراحی کرده است و با اطلاع‌رسانی به موقع باید آگاهی‌های لازم به مردم داده شده و مالیات که حق مردم است، اخذ شود.

اصلاحات قانونی در اخذ مالیات

دکتر احمدی‌نژاد در ادامه به برخی اصلاحات قانونی در زمینه اخذ مالیات پرداخت و از ارائه لایحه‌ای در این زمینه به مجلس شورای اسلامی خبر داد.

رئیس جمهور سپس مشکل دیگر اقتصادی کشور را نظام گمرکی نامطلوب عنوان و با بیان اینکه ابداً منظور نظر او کارکنان شریف گمرک نبوده و بحث وی ساختار نامناسب گمرک است، خاطرنشان کرد: گمرک ما از نظر حجم نیرو در 30 سال گذشته کوچک‌تر اما از نظر حجم کار چند برابر شده که برای حل این مساله نیز باید ساختار، ابزار و اختیار لازم به گمرکات ارایه شود تا کارها به درستی انجام گیرد از سوی دیگر باید مامورین گمرک تامین باشند و پایگاهی وجود داشته باشد که گمرکات به هم وصل شده و هر کالا کدی مخصوص و مربوط به خود داشته باشد.

مشکل نظام اقتصادی کشور ناشی از نظام بانکی است

وی در ادامه مصاحبه تلویزیونی خود در بیان مشکلات ساختاری رسوخ کرده در اقتصاد، مشکل بعدی نظام اقتصادی کشور را ناشی از نظام بانکی کشور دانست و گفت: البته هر دفعه که ما از سیستم بانکی گله کردیم، عده‌ای ناجوانمردانه جهت ناکارآمدی را به سمت خادمان بانک‌ها بردند درحالی که پرزحمت‌ترین بدنه‌ دولت کارکنان بانک‌ها هستند و اساساً بحث اصلاح نظام بانکی به کارمندان و مدیران خدوم بانک‌ها مربوط نیست.

احمدی نژاد ادامه داد: اشکال آن است که قانون عملیات بانکی ما ساختار تعریف‌شده‌ای ندارد و به همین دلیل، این سیستم بانکی قادر نیست فعالان اقتصادی را ارزش‌یابی کرده و به این خاطر فعالیت جاری بانک‌ها صد برابر شده است.

دکتر احمدی‌نژاد انجام درست فعالیت نظام بانکی را نیازمند ضوابط دقیق، پیچیده، همراه با اطلاعات دقیق عنوان کرد و گفت: بانک‌ها نمی‌توانند منابع را درجهت اهداف اقتصادی هدایت کرده و به همین علت ساختارها باید به کمک آمده و مسیر را هموار کنند.

وی با اعلام آنکه طراحی ساختارها و زیرساخت‌های مناسب از سوی دولت باعث خواهد شد که مدیران، از جمله وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی بتوانند سیستم را به درستی مدیریت کنند، افزود: با اجرای این ساختار و پیاده شدن دقیق عقود اسلامی همچنین با مطالعه اقتصادی و بازگشت مصرف منابع، کارکرد سالم، به میزان و به موقع در اقتصاد حاصل می‌شود. چرا که در غیر این‌صورت نظام فعلی بانکی اجازه‌ سوداگری‌ها را به راحتی می‌دهد.

پول ملی باید ارزش گذاری شود

احمدی‌نژاد نظام ارزش‌گذاری پول ملی را دیگر مشکل اقتصاد کشور دانست و اظهار داشت: باید پول ملی به درستی ارزش‌گذاری شود و رابطه‌ای تنظیم‌کننده‌ در این خصوص ایجاد شود.

رئیس جمهور یاد آور شد: در قانون برنامه چهارم دو حکم متناقض درباره ارز ورودی به اقتصاد وجود دارد. از یک سو حکم می‌گوید که قیمت ارز باید از نوع «شناور مدیریت شده» باشد. بر این اساس از سه نوع سیستم تعریف شده که یکی «قیمت قطعی» دیگری شناور مدیریت شده و سومی قیمت آزاد می‌باشد. قانون برنامه چهارم سیستم شناور مدیریت شده را مدنظر قرار داده است.

رئیس‌جمهور عدم قیمت مناسب ارز را بعنوان دادن علامت غلط به اقتصاد کشور دانست و خاطرنشان کرد: این مساله به تولید کمک نخواهد کرد و اینکه بعضی در جریان تنظیم بودجه‌ امسال می‌گفتند که باید این قیمت آزاد باشد، غیرمفید بوده به اقتصاد ضربه وارد خواهد آورد چرا که سیستم باید مدیریت شده و از این‌رو دولت این سیستم را بازتعریف می‌کند.

نظام توزیع کالا باید هدفمند شود

رئیس شورای عالی اقتصاد کشور در ادامه یکی دیگر از عواملی که باعث ایجاد اشکال در ساختار اقتصاد کشور شده است را نظام توزیع کالا و خدمات دانست و گفت: البته اصناف ما متدین هستند و خوب کار می‌کنند حتی در شب عید نیز آنها با همکاری وزارت بازرگانی بازار را به خوبی کنترل کردند. اما به دلیل آنکه نظام توزیع در کشور ما نظام سردستی بوده و کالاها برای رسیدن به دست مردم چند دست مورد گردش قرار می‌گیرد، این نظام باید اصلاح شود. در این راستا باید ایستگاه های متعدد و شبکه‌ توزیع بزرگی ایجاد شود و از طرفی دیگر نظارت مناسبی نیز صورت گیرد.

احمدی‌نژاد ادامه داد: به عنوان نمونه اینکه در دو مغازه که فاصله چندانی هم از هم ندارند یک کالا با دو قیمت متفاوت عرضه می‌شود، نشان‌دهنده‌ مشکل در نظام توزیع ماست و خبر از آن می‌دهد که شبکه‌ توزیع، شبکه‌ دستی بوده و شبکه‌ مناسبی نیست.

رییس جمهور با بیان اینکه، معتقدیم که ساختار دولت نیز در این تحول باید اصلاح شود و البته اصلاحات در این زمینه شروع شده است، افزود: در طول عمر دولت نهم سعی کردیم حجم دولت را کم کرده و بودجه‌ مصرفی دولت را کنترل کنیم و آن را کاهش دهیم. از سوی دیگر تلاش داشتیم تا بازدهی را بالا ببریم. چنانچه معتقدیم که وظایف دولت نیز باید بازتعریف شود.

وی با بیان اینکه، برای تدوین طرح تحول اقتصادی یک سال و نیم به صورت عمومی و یک سال به صورت تخصصی و کارشناسی شده در کارگروه تحولات اقتصادی دولت بحث و بررسی صورت گرفته، گفت: قریب به اتفاق موارد این طرح نهایی شده و قسمت باقیمانده نیز در حال نهایی شدن است. چنانچه هرکدام از این موارد در زمان مشخص آغاز خواهد شد که به عنوان نمونه سعی داریم بحث اصلاح توزیع یارانه‌ها را از نیمه‌ دوم سال شروع کنیم.

حدف یارانه پودر

رئیس جمهور همچنین به بحث حذف یارانه پودر و اختصاص آن به شیر پرداخت و افزود: بودجه‌ دولت محدود بوده و یارانه‌هایی که در این ارتباط اختصاص داده شده نیز محدود است از سوی دیگر با توجه به اینکه سعی کرده بودیم قیمت محصولات لبنی را چندان افزایش ندهیم و نیاز به واردات علوفه داشتیم در حالی که قیمت علوفه نیز در عرصه‌ جهانی چندین برابر شده بود، بیم آن می‌رفت که دامدار پرتلاش ما ناتوان شده و زمین بخورد. از این‌رو ما به جای این‌که قیمت شیر را دو برابر کنیم، یارانه‌ پودر که به عنوان اولویت دوم بود را حذف کرده و به شیر اختصاص دادیم این اقدام مانع از دو برابر شدن قیمت شیر شد.

ارائه لایحه کنترل بازار به مجلس

احمدی نژاد به ارائه لایحه کنترل بازار به مجلس اشاره کرد و گفت: این در حالی است که ما از قبل نیز پیش‌بینی کرده بودیم که قیمت‌های جهانی بالا می‌رود و بر این اساس شش ماه پیش لایحه‌ای به مجلس ارائه دادیم که البته هنوز به ما داده نشده و امیدواریم مجلس جدید هر چه زودتر آن را به دولت بدهد.

وی افزود: ما برای کل یارانه‌ها برنامه‌ریزی کردیم بدین صورت که حسابی به نام تک تک خانواده‌ها از قبل باز خواهد شد و یارانه سه ماه را در آن می‌ریزیم اما این حساب مسدود بوده و زمانی که عملیات ما شروع می‌شود، حساب نیز باز خواهد شد.

دکتر احمدی‌نژاد با اشاره به اینکه مواردی که در طرح تحول اقتصادی قرار دارد در مدت مشخص خود اجرایی و نهایی شده و مسؤولان در دبیرخانه‌ تحولات اقتصادی آن را اعلام خواهند کرد، اضافه کرد: بنده از تمامی صاحب‌نظران اقتصادی می‌خواهم که نظرات خود را در این ارتباط به ما ارائه دهند. گرچه در این ارتباط جلسات متعدد کارشناسی و تخصصی برگزار کرده‌ایم اما معتقدیم که این بیماری و مریضی که اقتصاد کشور ما با آن روبرو است، باید به طور مبنایی اصلاح شود. علاج و اصلاح کلی برخی از این بیماری‌ها سه الی پنج سال به طول می‌کشد چنانچه مثلاً درباره اصلاح ساختار بانک‌ها، پس از نهایی شدن و از زمان اجرا مدت سه تا پنج سال را طی خواهد کرد، در بحث مالیات، یا شبکه‌ توزیع نیز ممکن است حل آن به صورت کامل و با توجه به اینکه زیرساخت‌های آن را آماده کرده‌ایم، 2 سال احتیاج به زمان داشته باشیم.

زمان شروع عملیات مشخص شده است

وی با بیان این‌که، زمان شروع عملیات را مشخص کرده‌ایم،‌ گفت: ما زمان کافی گذاشته‌ایم که صاحب‌نظران نظرات اصلاحی خود را اعلام کنند به طوری که همه در اجرای این طرح همکاری کنند.

اگر ساختار درست نباشد سیاست ها محقق نخواهد شد

رئیس‌جمهور به سند بالادستی چشم‌انداز 20 ساله و اهمیت اجرای اصل 44 قانون اساسی اشاره نمود و گفت: اگر ساختار مناسب، سالم و درست نباشد، این سیاست‌ها به صورت مناسب محقق نمی‌شود و بهره‌مندی از آنان میسر نخواهد بود.

نابسامانی مسکن مربوط به عقب افتادگی کشکور است

رئیس قوه مجریه در ادامه گفتگوی تلویزیونی خود در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت مسکن و سامان دادن به فعالیت کسانی که در این عرصه مشغول هستند، اظهار داشت: بخشی از نابسامانی‌های عرصه مسکن مربوط به عقب‌افتادگی‌های گذشته و بخشی نیز در اثر سوداگری پدید آمد. چنانچه از یک طرف تولید مسکن در گذشته کمتر از تقاضا صورت می‌گرفت و حجم تقاضای انباشته شده به این دولت رسید و از طرف دیگر نیز به دلیل برخی سوداگری‌های ایجاد شده، کنترل مسکن سخت‌تر شد. اما دولت در این ارتباط شورای مسکن را ایجاد کرده و من هم اعلام کردم خودم وارد این عرصه شده و در این راستا تمامی اشکالات را شناسایی کرده‌ایم.

رئیس شورای عالی مسکن افزود: قرار است که صنف سازندگان مسکن با همکاری وزارت بازرگانی و وزارت مسکن تشکیل شده و همچنین در صورت لزوم صنف‌های زیرمجموعه مانند صنف بنایان، گچ‌کاران و... نیز تأسیس شوند، تا اگر احتیاج به گواهینامه و یا آموزشی باشد، اصناف تصدی این کار را بر عهده گیرند.

دکتر احمدی‌نژاد در ادامه به کسانی ‌که در عرصه خرید و فروش مسکن وارد شده و آن را شغل خود قرار داده‌اند پرداخت و خاطر نشان کرد: بخش دومی که باید تبدیل به صنف شود کسانی هستند که کارشان خرید و فروش مسکن است. ما نمی‌گوییم این کار، شغل بدی است. چنانچه ما این فعالیت را به عنوان شغل تصویب کردیم. البته به هنگامی که وزارت بازرگانی اعلام کرد، کسانی که این شغل را دارند باید ثبت نام کرده و براساس قوانین فعالیت کنند. و البته مالیات نیز از آنان اخذ خواهد شد.

رئیس جمهور همچنین به دیگر اقدامات دولت در زمینه‌ مسکن اشاره کرد و افزود: در برخی از شهرستان‌های بزرگ از جمله تهران حجم تراکم را بالا برده‌ایم، از طرف دیگر منابع بانکی را در این ارتباط سازماندهی کرده‌ و این ساماندهی به بانک‌ها ابلاغ شده است. چنانچه ارایه‌ تسهیلات و وام در مورد خرید و فروش مسکن نیز برای برخی بانک‌ها ممنوع شده است.

راه سوداگری مسکن باید مسدود شود

رئیس دستگاه اجرایی کشور با بیان این‌که، ما تلاش کرده‌ایم راه سوداگری در عرصه‌ مسکن را مسدود کنیم، به تاسیس پایگاه اطلاع‌رسانی خرید و فروش مسکن و اقداماتی که در این راستا صورت می‌گیرد، اشاره کرد و گفت: از جمله فواید این پایگاه آن است که از این پس باید قولنامه‌ها که امضا شده و رسمی می‌شود، در این پایگاه اطلاع‌رسانی ثبت شود. البته بخش تعزیرات نیز وارد عرصه می‌شود و با کسانی که بخواهند در این ارتباط سوداگری کنند، با جدیت برخورد می‌کند.

یک بار برای همیشه مسکن را باید سامان دهیم

وی تأکید کرد: مصمم هستیم تا یک بار برای همیشه وضعیت مسکن را سامان دهیم.

دکتر احمدی‌نژاد با اشاره به شوک‌های سنگین وارد شده به مسکن در طول ده‌های مختلف بخصوص سه دهه اخیر گفت:‌ دولت در صدد برآمده است که این مساله را کنترل کند. البته ما به دنبال این نیستیم که به بازار شوک وارد کنیم، بلکه ما می‌خواهیم با همکاری مردم این بازار را کنترل نماییم.

وی در بخش دیگری از مصاحبه تلویزیونی خود با بیان این‌که، در اجرای طرح بزرگ تحول اقتصادی همانند همیشه نیازمند همراهی و مساعدت مردم هستیم چرا که اجرای آن را فعالیتی ملی و اصلاحی بزرگ می‌دانیم، اضافه کرد: این دولت برای اصلاح ساختار اقتصادی با تمام توان به وسط میدان آمده و کمک مردم را می‌طلبد. در این ارتباط بعضی توصیه کردند که این کار را کنار گذاشته و رها کنیم چرا که ممکن است برای دولت ایجاد مشکل کرده و حتی برخی ناراحت شوند. ولی این دولت وارد عرصه شد و الزامات و مقدمات لازم این کار را نیز فراهم کرد.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه،‌ ملت ما نشان داده که ظرفیت کارهای بزرگ را دارد، افزود: سال گذشته دولت مکلف به ارائه بنزین به صورت کوپنی شد. در حالی که ما معتقد بودیم که این شیوه‌ درستی نیست و این فرآیند احتیاج به کار مطالعاتی سنگینی دارد و ممکن است برای مردم مشکلاتی ایجاد کند، اما علیرغم تمام سختی‌هایی که وجود داشت مردم همراهی کرده‌اند و امروز نیز زیرساخت‌های خوبی در این ارتباط ایجاد شده است. این از آن‌رو است که و به‌راستی مردم در این ارتباط همکاری خوبی کردند.

باید به مردم آرامش داد

وی ادامه داد: ما معتقدیم در فضایی که برخی از خانواده‌ها با درآمد 120 یا حتی 50 هزار تومان زندگی می‌کنند، باید به مردم آرامش داده شده و آنان نسبت به آینده اطمینان خاطر پیدا کنند. به عنوان نمونه در صورتی که یارانه‌ واقعی انرژی به آنها ارائه شود، چند برابر این مبلغ خواهد بود.

رئیس جمهور در ادامه با بیان این‌که، برخی در خارج و بعضاً در داخل اقداماتی را انجام داده و درصدد بودند تا جو روانی درباره قیمت برخی از کالاها ایجاد نماید، تأکید کرد: ما دیدیم مردم آرامش خود را حفظ کرده و اسیر این فضاسازی‌ها نشدند.

دعوت از متخصصان برای همکاری در دولت

رئیس جمهور همچنین بار دیگر تاکید کرد: من از تمامی علما و متخصصان می‌خواهم که در این ارتباط نظرات خود را به دولت ارائه دهند. چرا که این طرح متعلق به همه ملت است و کارشناسان باید با نظرات خود این طرح را تکمیل و اگر اشکالاتی دارد، آن را اصلاح نمایند. در این ارتباط ما با مسوولان مختلف قوا از جمله رییس قوه قضائیه، رییس مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس جلسات خوبی داشته‌ایم و این دوستان نیز با استقبال از طرح تحول اقتصادی، نقطه‌نظرات خود در این رابطه را مطرح کرده‌اند.

وی گفت: به نظر من تحقق این تحول از آرزوهای تمامی اقتصاددانان ما بوده و همه می‌خواستند این بیماری‌های مزمن درمان شود. دولت در حال حاضر وارد عرصه شده تا این بیماری را درمان کند. حتی معتقدیم که در راستای اجرای این تحولات اگر به چند دولت نیز آسیب برسد مهم نبوده و اصل این است که مردم آرامش پیدا کنند. امروز حتی وقتی پول نفت در قالب یارانه و هزینه‌ها خرج می‌شود، مردم آن را احساس نمی‌کنند چرا که یارانه‌ها به صورت درست توزیع نمی‌شود.

طرح اقتصادی طرح ملی است

دکتر احمدی‌نژاد همچنین با ابراز موافقت پیرامون ارائه طرح بزرگ تحولات اقتصادی به اصحاب رسانه افزود: این طرح یک طرح ملی و مربوط به همه است و من از همگان می‌خواهم که این طرح ملی را وارد مناقشات سیاسی نکرده و به این و آن نسبت ندهند. چرا که این طرح محتاج همبستگی و وفاق ملی در اجرای آن است.

رئیس جمهور گفت: « دولت آمادگی دارد که نظرات مختلف را شنیده و به صورت شبانه‌روزی در جهت تحقق آن تلاش نماید. چنانچه این طرح دارای چارچوب علمی و پشتوانه‌ اطلاعاتی محکمی نیز می‌باشد.

پول نفت به جیب دولت نمی رود

رئیس جمهور در ادامه با اشاره به سخنان عده‌ای، مبنی بر این‌که وقتی قیمت نفت بالا می‌رود، پول حاصل از آن چه می‌شود، اظهار داشت: برخی انتظار دارند وقتی قیمت نفت بالا می‌رود، بلافاصله در عملکرد دولت دیده شود. در حالی که واقعیت این است که این پول به جیب دولت نمی‌رود و دولت براساس قانون مصوب در بودجه از پول نفت استفاده می‌کند.

رئیس شورای عالی اقتصاد کشور در ادامه با بیان این‌که، اگر افزایش قیمت نفت طبیعی باشد و به سمت نقش و جایگاه خود در اقتصاد جهانی برود به نفع ماست، خاطرنشان کرد: مدت‌های طولانی به دلایل سیاسی، قیمت نفت پایین نگه داشته می‌شد، تا از این طریق برخی کشورها استفاده‌های لازم را ببرند.

وی ادامه داد: اروپایی‌ها که مصرف نفت بالایی دارند، قیمت‌ها را به صورت مصنوعی پایین نگه‌ داشتند و قیمتی که به مردم خود ارایه می‌دهند، واقعی نیست. به این شکل که نفت را با قیمتی ارزان‌تر می‌خرند و به قیمت طبیعی و واقعی به شهروندان خود عرضه می‌کنند. با این اوصاف اگر اروپایی‌ها اجازه دهند، ما حتی حاضریم در کشورهای آنها پمپ بنزین دایر ساخته و بنزین و حتی گازوئیل به آنها به قیمتی ارزان‌تر بفروشیم. اما تأثیر منفی این اقدام آنها به کشورهای صادرکننده برمی‌گردد.

دلیل بالا رفتن قیمت نفت کاهش قیمت دلار است

رئیس جمهور در تشریح دلایل افزایش کاذب قیمت نفت، گفت: دلیل این است که قیمت دلار پایین آمده است. دولت‌های آمریکا طی ‌٣٠ سال گذشته با تزریق دلار بدون پشتوانه به دنیا، ثروت‌های ملل مختلف را چپاول کرده و به کشور خود برده‌اند. براساس یکی از این آمارهای موجود هم‌اکنون آمریکا دارای ‌٢٨ هزار میلیارد دلار بدهی است و این در حالی است که اقتصاد آمریکا این همه زایش ندارد و این مساله ناشی از اعتبار دلاری است.

وی اضافه کرد: امروز دلار در بازارهای جهانی اشباع شده که این مساله دلار را پس زده و اثر آن را در قیمت نفت مشاهده می‌کنیم.

قیمت نفت 10 درصد افزایش داشته است

وی تأکید کرد: قیمت واقعی نفت علی‌رغم افزایش آن از سال ‌١٣٨٠ تاکنون کمتر از ‌١٠ درصد اضافه شده است.

احمدی نژاد با تأکید بر اینکه نرخ دلار در مقابل افزایش قیمت نفت سقوط کرده است، گفت: با دلار امروز چه کالایی می‌توان خرید؟ از طرفی دلار سقوط کرده و از طرف دیگر خودشان باعث این سقوط شده‌اند که در نتیجه مجموعاً قیمت‌های جهانی بالا رفته است.

باز فعلی با نفت، بازی مصنوعی است

رئیس‌جمهور بازی فعلی با نفت را، بازی مصنوعی قیمت نفت عنوان کرد و گفت: امروز قیمت نفت به صورت کاذب بالا می‌رود. چرا که اگر روزی یکی از اعضای اوپک اعلام می‌کرد که افزایش تولید خواهد داشت، قیمت‌ها بلافاصله سقوط می‌کرد، در حالی که امروز این‌گونه نمی‌شود و این نشانه‌ سوداگری در بازار نفت جهان است.

دکتر احمدی‌نژاد این‌گونه مسایل را برای اقتصاد مضر توصیف کرد و اظهار داشت: ما سالیانه حدود هفتاد میلیارد دلار واردات و صادرات با جهان داریم و این‌گونه مسایل در اقتصاد ما نیز همه چیز را تحت تاثیر قرار می‌دهد. از این‌رو طبیعتاً از اینکه قیمت نفت به‌طور مصنوعی بالا برود، راضی نیستیم. ما خواهان این هستیم که همه چیز در جای خود تنظیم شود.

رئیس جمهور با یادآوری این نکته که، افزایش قیمت نفت به معنای این نیست که از این وضعیت استفاده نکنیم، گفت: باید این مساله را به فرصت تبدیل کنیم. از این‌رو طرح‌هایی را مطرح کرده‌ایم و این کار را دنبال می‌کنیم. اکنون اقتصاد کشورهای اطرافمان به‌شدت دچار مشکل شده و عدد تورم در این کشورها، دو برابر شده است.

تورم مسئله جهانی است

وی با تأکید بر اینکه دولت تدابیر لازم را برای مقابله با تورم و کاستن از تأثیر افزایش قیمت‌های جهانی در داخل اندیشیده است، گفت: تورم مسئله و معضل جهانی است ولی ما وضعیت کشور را تنظیم می‌کنیم، تا مردم آسیب نبینند.

رئیس جمهور در خاتمه گفت:« مردم و دولت در صحنه‌اند و ما با هم کشور را می‌سازیم و حتی با توجه به استعدادها و ظرفیت‌های کشور معتقدم چشم‌انداز ‌٢٠ ساله را می‌توان ‌١٠ ساله طی کرد. ما این اصلاحات را انجام می‌دهیم و در خدمت مردم، ایران را به قله‌های پیشرفت و سرافرازی خواهیم رساند

دکتر احمدی نژاد در ابتدای این گفتگوی زنده تلویزیونی با تبریک میلاد حضرت زهرا (س) اظهار داشت: خدا را سپاسگزارم که شروع یک مجاهدت و تحول عظیم، مصادف با این شب مبارک شده است.