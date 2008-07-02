تحول اداری مهمترین هدف منایع انسانی ادارات است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، رضا عبدالملکی ظهر امروز در مراسم معارفه مدیر کل دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری خراسان رضوی اظهار داشت: ساماندهی منابع عظیم نیروی انسانی در استان لازمه ایجاد سازگاری مناسب در مجموعه نیازهای استان در زمینه نیروی انسانی است.

رضا عبدالملکی تصریح کرد: تأمین نیروی انسانی مناسب و تدوین سیاست های موضوعی و محتوایی برای تحقق نیروی انسانی استان در بخش اداری، مهمترین فعالیت دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری خراسان رضوی است.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری خراسان رضوی تاکید کرد: این دفتر همچنین سیاستهای توزیع منابع انسانی در مجموعه استان را تعیین می کند.

عبدالملکی خاطر نشان کرد: ارتقای نظام مدیریتی و اداری استان نیز از مهمترین وظایف مدیران این دفتر است.

وی افزود: باید از توان فکری تمام پرسنل در مجموعه استان استفاده شود و با اصلاح فرآیند های حاکم بر نظام اداری، نظام مناسب تری برای بهره گیری از توانمندی های انسانی استان ایجاد شود.

عبدالملکی با بیان اینکه تحول اداری از مهمترین اهداف برنامه ریزی شده دفتر منابع انسانی و تحول اداری استان می باشد، خاطر نشان کرد: ایجاد فرآیند مناسب برای تسریع در موضوع نحوه گزینش علمی افراد و تمهیدات در نظر گرفته شده برای پی گیری استخدام ها، منتج به تأمین نیروی انسانی مناسب و قوت نظام اداری در استان خواهد شد.

در ابتدای این جلسه فرهاد شمس فلاح به عنوان مدیر کل دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری خراسان رضوی منصوب شد و از زحمات رضا سعیدی تقدیر و تشکر به عمل آمد.