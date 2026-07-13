مجید طاعتی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بسیاری از چالشهای نظام اداری در سالهای اخیر، بیش از آنکه ناشی از کمبود منابع مالی یا نیروی انسانی باشد، از ضعف در نظام یادگیری، دانشافزایی و بهرهگیری از ظرفیتهای علمی نشأت میگیرد.
وی تأکید کرد: علم در مدیریت، صرفاً داشتن مدرک دانشگاهی نیست، بلکه حاصل پیوند میان دانش، تجربه، خردورزی و قدرت تصمیمگیری است.
مدیر کل دفتر برنامهریزی، بودجه و تحول اداری استانداری مرکزی با اشاره به ضرورت گذار از مدلهای سنتی به مدیریت مدرن، افزود: ساختارهای سلسلهمراتبی و سنتی که سالها بر نظام اداری حاکم بودهاند، دیگر توان پاسخگویی به پیچیدگیهای کنونی جامعه را ندارند از این رو حرکت به سمت ساختارهای چابک، شبکه ای و مشارکتمحور، ضرورتی انکارناپذیر است.
طاعتی تصریح کرد: در دنیای کنونی، مدلهای مدیریتی نوین مانند ساختارهای ماتریسی و شبکهای جایگزین الگوهای قدیمی شدهاند چرا که سازمانهای پیشرو برای حل مسائل پیچیده به انعطافپذیری و سرعت عمل بیشتری نیاز دارند.
وی گفت: اصلاحات مقطعی و محدود نمیتواند تحول واقعی ایجاد کند و تنها از طریق اصلاحات عمیق و مبتنی بر شناخت دقیق مسائل میتوان به بهرهوری پایدار دست یافت.
مدیرکل دفتر برنامهریزی، بودجه و تحول اداری استانداری مرکزی با استناد به یافتههای علمی بینالمللی، گفت: بر اساس پژوهشهای منتشر شده در مجلات دانشگاه هاروارد، حدود ۹۴ درصد ناکارآمدی سازمانها ناشی از ضعف در سیستمها و فرآیندهاست و تنها ۶ درصد مربوط به عملکرد افراد میشود از این رو تحول واقعی مستلزم اصلاح روشهای مدیریتی و فرآیندهای تصمیمگیری است.
طاعتی همچنین بر اهمیت توانمندسازی مستمر مدیران تأکید کرد و گفت: هیچ مدیری، صرف نظر از سوابق اجرایی، از یادگیری بی نیاز نیست اما تجربه تنها زمانی اثرگذار خواهد بود که در کنار دانش علمی و ابزارهای نوین مدیریتی قرار گیرد.
رتبه نخست استانداری مرکزی در حوزه آموزش و یادگیری
وی با اشاره به الزامات قانونی، بر ضرورت اجرای مصوبات قانون برنامه هفتم توسعه مبنی بر اصلاح ساختار حکمرانی دادهمحور و بهرهگیری از فناوریهای نوین از جمله هوش مصنوعی تأکید کرد و افزود: استانداری مرکزی با تغییر رویکرد از مدیریت سنتی به مدیریت علمی و تقویت برنامههای آموزشی مبتنی بر استانداردهای ملی، توانست در سال ۱۴۰۴ به جایگاه نخست کشور در حوزه آموزش و یادگیری دست یابد.
مدیرکل دفتر برنامهریزی، بودجه و تحول اداری استانداری مرکزی گفت: با تجهیز مدیران به مدلهای علمی تصمیمگیری، ارزیابی عملکرد و حل مسئله، ظرفیتهای مدیریتی استان مرکزی چندین برابر خواهد شد.
وی با تأکید بر ضرورت گذار از نظامهای سنتی «بالا به پایین»، بر لزوم حرکت به سمت سیاستگذاری مشارکتی و «پایین به بالا» تأکید کرد و افزود: در مدیریت نوین، تجربه کارمندی و دیدگاه کارکنان یک سرمایه ارزشمند محسوب میشود و سازمان باید از این ظرفیت برای بهبود عملکرد خود بهره گیرد.
طاعتی با تبیین مفاهیم بنیادین مدیریت، افزود: در ادبیات مدیریت، دو مفهوم «کارآمدی» و «اثربخشی» جایگاه ویژهای دارند که حاصل جمع آنها «بهرهوری» است؛ و ثمره نهایی این زنجیره، چیزی جز افزایش رضایت مردم نخواهد بود و باور ما این است که رضایت الهی نیز در گرو رضایت مردم است.
مدیرکل دفتر برنامهریزی، بودجه و تحول اداری استانداری مرکزی با اشاره به تغییر رویکرد در تیم آموزشی این استان گفت: نخستین گام ما تغییر ادبیات از «آموزش» به «یادگیری» بود؛ چرا که در نگاه نوین مدیریتی، همه افراد همزمان در حال آموزش دادن و یادگیری هستند.
وی تأکید کرد: در یک «سازمان یادگیرنده»، یادگیری یک فرآیند دائمی و جاری در متن فعالیتهای روزانه و نه صرفاً برگزاری دورههای کلاسیک است از این رو هدف ما ایجاد فرهنگی است که یادگیری را به یک ضرورت روزمره برای همه اعضای سازمان تبدیل کند.
طاعتی با اشاره به اصلاح نظام نیازسنجی آموزشی افزود: برخلاف سالهای گذشته که نیازسنجی تنها در بازههای زمانی محدود و به شیوه مکاتبهای انجام میشد، اکنون این فرآیند به یک نظام پویا و مستمر تبدیل شده است.
وی همچنین تصریح کرد: با استفاده از مدل علمی «داکیوم» (DACUM)، شکافهای مهارتی کارکنان شناسایی و دورههای آموزشی بر اساس نتایج این ارزیابی و متناسب با نیازهای واقعی سازمان طراحی شده است.
اجرای راهبردهای عملیاتی؛ از «سه شنبههای یادگیری» تا همکاری با دانشگاهها
مدیرکل دفتر برنامهریزی، بودجه و تحول اداری استانداری مرکزی با اشاره به راهبردهای عملیاتی این استان افزود: طرح «سه شنبههای یادگیری» به عنوان بستری برای انتقال دانش، تجربه و مهارت، با استقبال گسترده کارکنان استانداری، فرمانداریها و بخشداریها مواجه شده است.
وی تأکید کرد: هدف از این رویداد، تبدیل یادگیری به ابزاری جذاب برای رشد فردی و سازمانی، و نه یک فرآیند تشریفاتی و خستهکننده است.
طاعتی با تأکید بر ضرورت پیوند میان نظام اجرایی و دانشگاهها، بیان کرد: برای ارتقای شاخصهای آموزشی، از ظرفیتهای علمی دانشگاههای استان از جمله دانشگاه اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه جامع علمی کاربردی و جهاد دانشگاهی بهره گرفته شده است.
وی با اشاره به نقش کلیدی دانشگاه جامع علمی کاربردی در ارتقای مهارتها، تأکید کرد: دانش باید در خدمت حل مسائل واقعی جامعه و کاهش شکاف میان دانشگاه و نظام اجرایی قرار گیرد.
هدف نهایی ارتقای کارآمدی و جلب رضایت عمومی
مدیرکل دفتر برنامهریزی، بودجه و تحول اداری استانداری مرکزی با ابراز امیدواری نسبت به اصلاح نظام اداری بر پایه علم، تجربه و فناوری، تصریح کرد: اگرچه با محدودیتهایی مواجه هستیم، اما اصلاح نظام اداری با شناخت شرایط جدید جهان امکانپذیر است.
وی تأکید کرد: هدف نهایی تمامی این اقدامات، افزایش کارآمدی و اثربخشی دستگاههای اجرایی و در نهایت جلب رضایت مردم است چرا که فلسفه وجودی نهادهای دولتی، خدمت به مردم و حل چالشهای آنان است.
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