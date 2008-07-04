طرح واگذاری شرکتهای پتروشیمی در قالب سه هلدینگ

اسماعیل غلامی در گفتگو با مهر در خصوص واگذاری شرکتهای نفتی به صورت هلدینگ، گفت: واگذاری شرکتهای نفتی به صورت هلدینگ یک نظریه است که در مورد آن بحثهای مختلفی میان وزارت نفت، وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی صورت گرفته است.

معاون امور آماده سازی سهام و شرکتهای دولتی سازمان خصوصی سازی با اشاره به جلسه روز چهارشنبه هفته جاری میان این سازمان و مسئولین شرکت نفت در این خصوص تصریح کرد: کمیته مربوط به اصل 44 وزارت نفت زیر نظر اکبر ترکان معاون وزیر نفت بر این نظریه است که در صورت امکان شرکتهای گازو پتروشیمی نه تمام شرکتهای پتروشیمی به صورت هلدینگ واگذار شوند.

وی با بیان اینکه البته قرار نیست شرکتهای پتروشیمی نیز به صورت یک هلدینگ واگذار شود، افزود: به عنوان مثال نظر وزارت نفت واگذاری شرکتهای نفتی به صورت دو یا سه هلدینگ است، به عبارت دیگر مجموعه پتروشیمی بندر امام (ره) ( ماهشهر) به صورت یک هلدینگ و پتروشیمی عسلویه نیز به صورت یک مجموعه واگذار شوند.

غلامی ادامه داد: به عبارت دیگر شرکتهای پتروشیمی که با یکدیگر در ارتباط هستند و به عنوان یک مجموعه محسوب می شوند، به صورت یک شرکت هلدینگی واگذار شوند، البته هر یک از این شرکتهای هلدینگی نیز بیش از دو یا سه شرکت را در بر نخواهد گرفت، اما سایر شرکتها مثلا پتروشیمی تبریز، زاگرس، خراسان هر یک به تنهایی واگذار شوند.

وی در مورد واگذاری شرکتهای گاز نیز گفت: دیدگاه واگذاری این شرکتها همچون دیدگاه واگذاری مخابرات است که به عنوان یک شبکه محسوب می شوند و دارای ارتباط شبکه ای هستند.

عضو هیئت عامل سازمان خصوصی سازی با تاکید بر اینکه این نوع واگذاری نیز باید دارای توجیه پذیری باشد، تصریح کرد: در جلسه ای که با مسئولین وزارت نفت داشیم، این موضوع ثابت شد که با آزاد شدن نرخ گاز و برداشته شدن سوبسید آن این شرکتها سودآور خواهند شد.

وی همچنین با اشاره به اینکه همچنین این نظر وجود دارد که شرکتهای گازی استانی به صورت یکجا عرضه شود، اظهارداشت: نظر کمیته اصل 44 وزارت نفت واگذاری شرکتهای گازی به صورت هلدینگ است، اما اولویت سازمان خصوصی سازی واگذاری پالایشگاه ها و پتروشیمی ها و سپس واگذاری شرکتهای گازی است.

غلامی از واگذاری شرکتهای پتروشیمی تبریز تا چند هفته آتی، پتروشیمی اراک با مشخص شدن وضعیت قیمت خوراکی و پتروشیمی رازی هر یک به صورت مستقل خبرداد.

وی با بیان اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز نظر موافقی در واگذاری شرکتهای پتروشمی به صورت هلدینگ ندارد، گفت: با توجه به تمام موارد مذکور قرار است هر نوع اظهار نظری در این خصوص کارشناسی شده باشد.

معاون سازمان خصوصی سازی همچنین بر توانایی بازار برای خرید این شرکتها با توجه به قیمت و ارزش آنها خبرداد.