پیشنهاد ایران برای میزبانی اجلاس میانی ایفلا بررسی می شود

فریبرز خسروی معاون اسناد ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، از احتمال برگزاری کنفرانس میانی آسیا و اقیانوسیه کتابداری ایفلا در تهران خبر داد و گفت: چندی پیش در اجلاس میانی آسیا و اقیانوسیه کتابداری که در دهلی نو - پایتخت هند - برگزار شد، آمادگی خود را برای برگزاری اجلاس بعدی آن در تهران اعلام کردیم. البته دو کشور مالزی و قزاقستان هم این آمادگی را اعلام کردند.

عضو کمیته آسیا و اقیانوسیه ایفلا افزود: این پیشنهاد با موافقت علی اکبر اشعری - رئیس کتابخانه ملی - ارائه شد و در اجلاس ماه آینده ایفلا که در کبک کانادا برگزار می شود، کشور میزبان اجلاس میانی ایفلا تعیین و معرفی خواهد شد.

خسروی درباره موضوعات اصلی این اجلاس اضافه کرد: هر ساله در اجلاس میانی موضوعات اصلی و فرعی که قابلیت عرضه و ارائه در اجلاس جهانی ایفلا را دارد، مطرح می شود و مورد بررسی اعضا قرار می گیرد و به تصویب نهایی می رسد. در واقع در این اجلاس است که تصمیم گرفته می شود چه موضوعاتی شایستگی ارائه و طرح در اجلاس جهانی کتابداری را دارد.

معاون اسناد ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران درباره تعداد کشورهای شرکت کننده در این اجلاس نیز گفت: بسیاری از کشورهای حوزه آسیا و اقیانوسیه عضو ایفلا هستند و طبیعتاً می توانند در این اجلاس نیز شرکت کنند اما معمولاً اعضای اصلی کمیته ها در اجلاس شرکت می کنند که نمایندگان حدود 18 کشور را شامل می شود.

وی ادامه داد: اسامی برخی از این کشورها به این شرح است؛ مالزی، سنگاپور، استرالیا، قزاقستان، تاجیکستان، هندوستان، پاکستان، بنگلادش، سوریه، لبنان، کره جنوبی و ایران.

عضو کمیته آسیا و اقیانوسیه ایفلا درباره زمان و مکان احتمالی برگزاری این اجلاس نیز گفت: قاعدتا زمان متعارف و معمول برگزاری این اجلاس بهمن یا اسفند ماه سال جاری و مکان آن نیز کتابخانه ملی ایران خواهد بود.

هفتاد و چهارمین اجلاس جهانی کتابداری با موضوع "کتابخانه های بدون مرز؛ حرکت به سمت فهم جهانی" از 10 تا 14 آگوست سال جاری میلادی (20 تا 24 مرداد 87) در شهر کبک این ایالت در کانادا برگزار می شود. هزینه حضور هر موسسه غیر دولتی از هر کشور در اجلاس آتی ایفلا 375 یورو و هزینه شرکت موسسه های غیر دولتی کوچکتر که در حوزه کتابخانه های مدارس فعالیت می کنند 185 یورو است. ایفلا در حال حاضر 1700 عضو از 150 کشور جهان دارد.

فدراسیون بین المللی انجمنها و موسسات کتابخانه ای ایفلا IFLA وابسته به یونسکو، یک انجمن غیردولتی است که با هدف ایجاد شرایط مناسب برای پیشبرد تفاهم مشترک میان کشورها، گفتگو و اجرای برنامه های مشترک تحقیقاتی در زمینه کتابداری و علوم وابسته به اطلاع رسانی تشکیل شده است. این اتحادیه بین المللی از سال 1927 تاکنون کنگره سالانه ای را با شرکت موسسه ها، انجمنها و کشورهای عضو برگزار کرده است.