ایجاد دانشگاه صنعتی پدافند غیرعامل / تهیه سند جامع ملی پدافند غیرعامل

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر اصغر زارعی صبح امروز در نشست مطبوعاتی در وزارت علوم در خصوص برگزاری اولین همایش پدافند غیرعامل گفت: بنا به تأکیدات مقام معظم رهبری در سال 82 سازمان یا کمیته دائمی پدافند غیرعامل (دفاع غیرنظامی) با اهداف خاص تشکیل و به دنبال آن تمامی دستگاهها موظف شدند بر اساس قانونی مبنی بر اینکه اصول پدافند غیرعامل در طراحی و اجرای طرحهای مهم، تأسیسات زیربنایی، شریانهای اصلی کشور و آموزشهای عمومی مردم به منظور پیشگیری از مخاطرات ناشی از سوانح باید رعایت شود، اقدام به تأسیس کمیته کنند.

وی اضافه کرد: وزارت علوم نیز از سال 85 کمیته پدافند غیرعامل را تشکیل داده و طی جلساتی مقرر شد 22 و 23 تیر ماه همایش پدافند غیرعامل نیز برگزار شود.

مدیر کل حراست وزارت علوم با بیان اینکه این همایش با حضور مقامات کشوری و لشگری برگزار می شود گفت: استقبال خوبی از همایش به عمل آمده است و از 250 مقاله 150 مقاله پذیرش شده است.

وی با اشاره به اقداماتی که وزارت علوم در این حوزه در نظر دارد در 2 بخش آموزش و پژوهش انجام دهد، گفت: در بخش آموزشی برگزاری کارگاههای کوتاه مدت در دانشگاهها و دستگاههای مربوطه برای آشنایی مسئولین با موضوع و روشهای پدافند غیر عامل برنامه های وزارت علوم در این حوزه است.

زارعی اظهار داشت: آموزشهای کلاسیک و دانش افزایی برای برگزاری دوره های کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری نیز توسط وزارت علوم انجام می شود.

وی اضافه کرد: در بخش پژوهش نیز تولید ادبیات نرم، متن، جزوه، کتاب و مفهوم سازی به عنوان زیر ساخت آموزشی مورد مطالعه قرار می گیرد و از طریق تولید مقالات و کارهای پژوهشی، کتاب و جزوه در اختیار مراکز و سازمانها قرار می گیرد.

تولید فناوری در زمینه پدافند غیر عامل در وزارت علوم

مشاور وزیر علوم با اشاره به تولید فناوری در زمینه پدافند غیر عامل در وزارت علوم گفت: ابزارها و تجهیزاتی که می توانند در حوزه پدافند کاربرد داشته باشند نیز در حوزه وزارت علوم ساخته می شوند. از این رو سال گذشته بودجه خوبی برای حمایت از پایان نامه های مربوط به پدافند غیر عامل در نظر گرفته شده بود که به دلیل عدم اطلاع رسانی دقیق چندان مورد استفاده قرار نگرفت.

تشکیل انجمن علمی پدافند غیرعامل

وی تشکیل انجمن علمی پدافند غیرعامل را از دیگر برنامه های وزارت علوم در این زمینه عنوان کرد و گفت: کارهای مقدماتی برای راه اندازی این انجمن با شناسایی تعداد قابل توجهی از اساتید در حال انجام است.

راه اندازی پایگاه اطلاعات مربوط به پدافند و تهیه سند جامع ملی پدافند غیر عامل کشور

به گزارش مهر، زارعی افزود: راه اندازی پایگاه اطلاعات مربوط به پدافند و تهیه سند جامع ملی پدافند غیر عامل کشور نیز برخی دیگر از اقداماتی است که وزارت علوم در این زمینه در دستور کار خود قرار داده است و برگزاری همایشهایی که برای این منظور برنامه ریزی شده است می تواند در تدوین سند جامع پدافند غیر عامل تأثیر گذار باشد.

وی با پرداختن به تعریف دقیقتری از پدافند غیرعامل گفت: پدافند غیرعامل میان رشته ای است و مجموعه ای از رشته های مختلف مانند روانشناسی، اقتصاد، مدیریت و فیزیک و الکترونیک را در بر می گیرد. پدافند غیرعامل مجموعه اقدامات و فعالیتها و روشهایی است که به منظور کاهش مخاطرات و خسارتهای ناشی از حوادث طبیعی و جنگ و نیز پایدارسازی و ایمن سازی محیطی و مدیریتی به اجرا گذاشته می شود.

مدیر کل حراست وزارت علوم افزود: به وسیله پدافند غیرعامل باید برای آمادگی روحی و روانی جامعه تلاش کرد و از این طریق بحث فرهنگ سازی در تقویت روحیه، وحدت و همدلی، مقابله با عملیات روانی دشمن از سویی و ایجاد سازه های تکنولوژیک و فناورانه که سازه های سخت نام دارند از سوی دیگر به کار گرفته می شود.

وی گفت: در بحث پدافند غیرعامل بیشترین تأکید بر ایمن سازی و صیانت از عناصر انسان، سازمان، ابزار (تکنولوژی) و اطلاعات است.