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۱۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۳:۴۶

مدیرکل شیلات اردبیل:

پدافند غیرعامل در اردبیل با حساسیت ویژه دنبال شود

پدافند غیرعامل در اردبیل با حساسیت ویژه دنبال شود

اردبیل- مدیرکل شیلات استان اردبیل گفت: مسائل پدافند غیرعامل با توجه به میزان مرزهای آبی استان و وجود منابع آبی متعدد لازم است با حساسیت ویژه‌ای دنبال شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد الله‌بخش پیش از ظهر پنجشنبه در جمع کارمندان شیلات استان و با گرامی‌داشت هفته پدافند غیرعامل اظهار کرد: مسائل پدافند غیرعامل با توجه به میزان مرزهای آبی استان و وجود منابع آبی متعدد لازم است با حساسیت ویژه‌ای دنبال شود.

وی با اشاره به دگرگونی‌های روزمره زندگی بشر افزود: تلاش می‌کنیم زمینه آشنایی هرچه بیشتر همکاران و بهره‌برداران با مفاهیم، اهداف، رویکردها و راهبردهای مورد توجه برای رعایت اصول پدافند غیر عامل در بخش آبزی پروری و شیلات را فراهم کنیم.

مدیرکل شیلات استان اردبیل بیان کرد: امروز تأمین غذای سالم و تأمین امنیت غذایی مردم از مأموریت‌های اصلی اداره کل شیلات استان است که حوزه پدافند غیرعامل هم در بحث امنیت غذایی بسیار حائز اهمیت است.

الله‌بخش خاطر نشان کرد: اهمیت موضوع پدافند غیرعامل در بخش آبزی پروری برای تداوم امنیت غذایی همواره مورد توجه بوده و پدافند غیرعامل علاوه بر تثبیت وضعیت تولید محصولات شیلاتی، در توسعه پایدار و ارتقای تامین امنیت غذایی اثرگذار است.

وی با بیان اینکه شیلات به دلیل ارتباط مستقیم آبزیان با سلامت غذایی مردم از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: توجه به مسأله پدافند غیرعامل برای کاهش آسیب‌پذیری و افزایش پایداری و توان بازدارندگی بسیار مهم است.

کد مطلب 5623535

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