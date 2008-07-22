به گزارش خبرنگار مهر، وحید عیدگاه طرقبه ای - محقق ادبی - در کتاب "کهن دیارا" مقالات صاحب نظران را درباره مولفه های شعری نادرپور گرد آورده است. این کتاب که عنوانش از یکی از اشعار نادرپور اخذ شده، آثار این شاعر را به نقد کشیده است.

عیدگاه طرقبه ای در کتاب خود علاوه بر ذکر مقاله هایی از محمود فتوحی، حمید زرین کوب، رضا براهنی، حسین منزوی، پرویز ناتل خانلری، فروغ فرخزاد، مرتضی کاخی، غلامحسین یوسفی، احسان یارشاطر، کامیار عابدی، مهدی اخوان ثالث، یدالله رویایی و... به ارائه مقاله ای درباره شکل شعر، صور خیال، موسیقی شعر، روش مصرع بندی و تفاوت شعر او با سایر شاعران نوسرا پرداخته است.

وی درباره این کتاب به مهر گفت: بخش جذاب و خواندنی این کتاب به زعم من، جدال قلمی رضا براهنی و نادر نادرپور است که توانستم بخش هایی از آن را که سال ها پیش در قالب مقاله ای در مجله "فردوسی" به چاپ رسید بیابم و در کتاب ذکر کنم.

وی افزود: خوانندگان با مطالعه این بخش از کتاب می توانند دریابند که شعر چقدر در آن زمان بین صاحب نظران و منتقدان ادبی حائز اهمیت بوده است. هدف از گردآوری این اثر معرفی صرف نادر نادرپور نیست بلکه روشن کردن وضعیت نقد ادبی ایران در دوره حاضر مقصود اصلی بوده است.

"کهن دیارا" از مجموعه 20 جلدی "در ترازوی نقد" ماه آتی از سوی نشر سخن وارد پیشخوان کتابفروشی ها می شود.

نادرپور در سال 1308 در تهران زاده شد. وی دبستان و دبیرستان را در تهران به پایان برد و در سال 1328 برای آموزش ادبیات فرانسه به پاریس رفت و بعد از چند سال به تهران بازگشت. او در سال 1343 رهسپار ایتالیا شد و پس از آموختن زبان ایتالیایی برای بار دوم کشور را به مقصد فرانسه ترک کرد و سه سال در این کشور اقامت گزید. نادرپور سالها در اداره هنرهای زیبا کار کرد. وی در بهار سال 1379 در آمریکا از دنیا رفت.

"چشمها و دستها" (1333- نشر صفی علیشاه)، "دختر جام" (1334)، "شعر انگور" (1336- نشر نیل)، "سرمه خورشید" (1339- نشر سخن)، "برگزیده اشعار" (1349- نشر بامداد)، "گیاه و سنگ نه آتش" (1350) و "از آسمان تا ریسمان" (1356- نشر مروارید) برخی آثار منتشر شده او هستند.