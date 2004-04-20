بيش از 40 درصد جوانان اعتماد به نفس ندارند

يك روانشناس كودك و نوجوان در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اينكه اعتماد به نفس از دوران كودكي و دبستان آغاز مي شود افزود : در صورتيكه چنين حسي در سالهاي ابتدايي زندگي ايجاد نشود تقويت آن در دوران نوجواني تا حدودي مشكل و حتي غير ممكن مي شود .

دكتر كتايون خوشابي با بيان اينكه والدين نقش موثري در بالارفتن حس اعتماد به نفس در جوانان دارند افزود : والدين با ارزش قائل شدن به فرزندان خود مي تواند نقش موثري در بالا رفتن حس اعتماد به نفس در جوانان داشته باشند .

وي با اشاره به اينكه استفاده والدين از روشهاي تربيتي مبتني بر سرزنش يكي ديگر از عوامل كاهش حس اعتماد به نفس در جوانان است ادامه داد : بكارگيري از روشهاي مستبدانه با سختگيري بيش از حد به جاي تشويق از سوي والدين باعث شده تا حس اعتماد درصد قابل توجه اي از جوانان كاهش يابد .

وي افزود : با وجود اينكه مدارس مي تواند نقش موثري در بالارفتن حس اعتماد به نفس در نوجوانان داشته باشند اما متاسفانه بكارگيري برخي روشها همچون رقابتهاي نادرست و حتي تنبيه بدني دانش آموزان باعث شده تا حس اعتماد به نفس كه از همان دروان ابتدايي تحصيل شكل مي گيرد از بين برود.

استاديار دانشگاه علوم بهزيستي با اشاره به اينكه بايد تغييرات و تحولات اساسي در سيستم آموزشي كشور ايجاد شود خاطر نشان كرد : با توجه به اينكه محيط آموزشي حتي بيش از والدين مي تواند در بالابردن حس اعتماد به نفس در جوانان موثر واقع شوند بايد تغييرات اساسي دراين سيستم در كشور ايجاد شود.