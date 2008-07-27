طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس درجلسه علنی امروز و بررسی طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری اعاده شده از سوی شورای نگهبان پرداختند و برنظر قبلی خود درمورد این مصوبه اصرار کردند ،‌بر این اساس این مصوبه برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده شد.

بر اساس ماده واحده این طرح از تاریخ تصویب این قانون تمامی رانندگان وسایل نقلیه حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و درون شهری مشمول قانون تامین اجتماعی مصوب 3/4/1354 قرار گرفتند و مکلف هستند حق بیمه مقرر در این قانون را راسا بر مبنای درآمدی که همه ساله طبق ماده 35 این قانون تعیین می شود حداقل 3 ماهه به این سازمان پرداخت و از مزایای قانون تامین اجتماعی برخوردار شوند.

شورای نگهبان ماده واحده این مصوبه را به دلیل اینکه افراد فاقد توانایی مالی را ملزم به پرداخت حق بیمه می کرد، خلاف موازین شرع شناخته بود.

نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز گزارش کمیسیون صنایع و معادن درمورد لایحه تصویب احکام و مصوبات بیست و سومین کنگره اتحادیه جهانی پست منعقد شده در بخارست سال 2004 میلادی اعاده شده از سوی شورای نگهبان را بررسی و با اصلاحاتی آن را تصویب کردند.

ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مجلس مربوط به استفاده از عبارت غیر ایرانی "کوپن رپنسهای" بود که نمایندگان به منظور تامین نظر شورای نگهبان این عبارت را به "برگه بهادار پستی" تغییر دادند.