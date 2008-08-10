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۲۰ مرداد ۱۳۸۷، ۱۰:۵۷

در صورت تصویب ؛

شوراهای حل اختلاف تا 30 میلیون ریال به امور خلافی رسیدگی می کند

شوراهای حل اختلاف تا 30 میلیون ریال به امور خلافی رسیدگی می کند

مدیر کل پیگیری امور استانها و سازمانهای وابسته قوه قضائیه گفت: طبق لایحه شوراهای حل اختلاف صلاحیت این شورا در رسیدگی به امور خلافی و اقدامات تامینی و تربیتی تا مبلغ 30 میلیون ریال خواهد بود.

حسن حمیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : با اجرایی شدن لایحه شوراهای حل اختلاف پیش بینی می شود نزدیک به 70 درصد پرونده های دادگستری به شوراهای حل اختلاف ارجاع شود.

وی تصریح کرد : با توجه به تصویب این لایحه و جایگاهی که شوراها در جامعه پیدا کرده اند هم اکنون سالانه 5 میلیون پرونده در این شوراها مورد رسیدگی قرار می گیرد.

مدیر کل پیگیری امور استانها و سازمانهای وابسته قوه قضائیه در خصوص لایحه شوراهای حل اختلاف گفت : این لایحه مطابق اصل 85 قانون اساسی در کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی تصویب شده است و جهت تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شده است.

حمیدیان خاطرنشان کرد : طبق این لایحه صلاحیت شورا در امور خلافی و اقدامات تامینی و تربیتی تا مبلغ 30 میلیون ریال خواهد بود و همچنین در مسائل حقوقی در شهرها به سقف 50 میلیون ریال و در روستا به میزان 20 میلیون ریال افزایش می یابد.

 

کد مطلب 730090

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