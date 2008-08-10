به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور پس از موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام با استفساریه مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه مواد (9) و (10) قانون تنظیم بخشی ازمقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور، شامل تمام بیمه شدگان صندوق‌های بازنشستگی می شود؛ قانون تفسیر قانون اصلاح مواد (9) و (10) را به وزارتخانه‌های صنایع و معادن و رفاه و تامین اجتماعی جهت اجرا ابلاغ کرد.

براساس این گزارش مواد (9)‌ و (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور در اسفند ماه سال 1385 تا پایان برنامه چهارم توسعه جهت حمایت ازصنایعی که دارای انباشت نیروی انسانی هستند یا نیازبه جایگزینی نیروهای موجود با نیروهای جدید را دارند تمدید شده است.

بر اساس این قانون به منظور کمک به بازسازی و بهینه کردن ترکیب نیروی انسانی شاغل در کشور، در صورتی که کارفرمایان از روش توافقی یا حکمیت کارگروه نمایندگان دولت، تامین اجتماعی و تشکل های کارفرمایی و کارگری با کارکنان خود در صورت پرداخت پاداش پایان خدمت به توافق برسند کارکنان تعدیل شده می‌توانند از بیمه بیکاری برخوردار شوند.

همچنین کارفرمایان ، در صورت ایجاد هر اشتغال جدید می‌توانند یکی از کارکنان با 25 سال سابقه پرداخت بیمه خود را بازنشسته نمایند.