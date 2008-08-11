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۲۱ مرداد ۱۳۸۷، ۱۱:۵۱

ساماندهی و تقویت شادابی در جامعه در گرو پویایی ورزش است

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس تربیت بدنی نکا ساماندهی و تقویت شادابی در جامعه در گرو پویایی ورزش دانست و گفت: جامعه ای دارای نشاط و سرزندگی است که ورزش فعال و پویا داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، عادل عالیشان، صبح دوشنبه در مراسم کلنگ زنی سالن ورزشی روستای خورشید نکا اظهار داشت: به کارگیری و ساماندهی امر ورزش از وظایف تمام جامعه است و در این راستا باید با تمام توان عمل نماییم تا هر چه سریعتر به سرانه یک مترفضای ورزشی در کشور دست یابیم.

وی گفت: آنچه در حال حاضر در امر ورزش کشور در حال وقوع است افزایش فضای ورزشی و ارتقای سلامت جامعه بوده که با رشد بسیار مناسبی در حال انجام است.

وی خاطر نشان کرد: مشکلات شهر نشینی و عدم تحرک و فعالیت در جامعه باعث ایجاد رخوت و ناتوانی در جامعه شده که باید با افزایش فعالیتهای ورزشی و پرداختن به آن در زمانهای مناسب با مدیریتی سالم و سازنده شاهد جامعه ای سالم و پویا و پر تحرک باشیم.

عالیشان همچنین در رابطه با سالن چند منظوره روستای خورشید نکا یادآور شد: این سالن در زمینی به مساحت 17 هزار متر مربع  از اعتبارات مناطق کمتر توسعه یافته و مشارکت شورای اسلامی و دهیاری خورشید احداث خواهد شد.

به گفته وی، در سال جاری 700 میلیون ریال برای اجرای این پروژه ختصاص یافته است.

کد مطلب 730872

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