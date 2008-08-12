کشف بیش از 120 هزار لیتر سوخت قاچاق در هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، سرهنگ سید علی اکبر میری ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در یک مورد از موارد کشف شده یک دستگاه کامیون تانکر در محل پلیس راه بندرعباس به دلیل عرضه سوخت خارج از شبکه حامل 32 هزار لیتر گازوئیل که قصد حمل آن به شیراز را داشت متوقف و به یگان انتظامی منتقل شد.

وی گفت: همچنین ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان هرمزگان با همکاری پلیس دریابانی در اجرای طرح رزمایش مبارزه با قاچاق سوخت و در حین گشت زنی در آبهای حوزه استحفاظی به دو فروند لنج 400 تنی حامل سوخت قاچاق برخورد و در بازرسی از شناورها 70 هزار لیتر گازوئیل کشف کردند.

میری ادامه داد: ماموران تاکتیکی قرارگاه حضرت ابوالفضل شهرستان ابوموسی روز گذشته حین گشت زنی در آبهای ساحلی به یک فروند لنج صیادی مشکوک شده که پس از متوقف ساختن شناور و در بازرسی دقیق از آن 20 هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف و شناور را توقیف کردند.

جانشین فرماندهی انتظامی هرمزگان افزود: ماموران در سه عملیات جداگانه سه فروند شناور و یکدستگاه خودروی سنگین حامل سوخت در مجموع 122 هزار لیتر سوخت قاچاق را کشف کردند.