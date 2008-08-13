44 درصد جوانان نیازمند فراگیری مهارتهای فردی هستند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جواد محمد زاده مقدم صبح امروز در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: نیازهای هنری، فرهنگی، ورزشی، مهارتی، مذهبی و مهارت زندگی از جمله اولویتهای جوانان در اوقات فراغت است.

وی با بیان این مطلب که متاسفانه معمولاً اوقات فراغت ها مخصوص تابستان است، اظهار داشت: یکی از اهداف موسسه خدمات مشاوره ای، جوانان و پژوهشهای اجتماعی آستان قدس رضوی این است که برای تمامی جوانان در طول سال برنامه های مختلف اوقات فراغت داشته باشد.

محمد زاده افزود: باتوجه به نظر سنجی های انجام شده بیشترین تعداد جوانان و نوجوانان ترجیح می دهند که اوقات فراغت خود را با دوستان خود بگذرانند و همچنین گذراندن اوقات فراغت با خانواده و پس از آن گذراندن اوقات فراغت به تنهایی در اولویت های بعدی قرار دارد.

وی با اشاره به این مطلب که جوانان برای رفع نیازهای فراغتی در برنامه های مختلف، استفاده از امکانات صوتی و تصویری، مطالعه کتابها و استفاده از امکانات رایانه ای و برنامه های نرم افزاری را ترجیح می دهند، اظهار داشت: در زمینه مذهبی، اصول اعتقادی دین اسلام و پس از آن سیره انبیا و ائمه، زندگینامه آنها، احکام و مباحث قرآنی در اولویت قرار گرفته اند.

وی با بیان این مطلب که 54درصد از جوانان پاسخ دهنده به نظر سنجیها در زمینه آموزش مهارتهای ارتباطی احساس نیاز می کنند بیان کرد: 4/44درصد جوانان نیز احساس می کنند به آموزشهایی در زمینه مهارتهای فردی از جمله شیوه حل مسئله، تفکر منطقی و ... نیازمند هستند.

محمد زاده در رابطه با مهمترین فعالیت های موسسه در سال 1387 گفت: موسسه خدمات مشاوره ای جوانان و پژوهشهای اجتماعی آستان قدس رضوی روی دو موضوع هویت و مهارتهای زندگی کار می کند که شامل کلان برنامه های هویت جوان، خانواده رضوی، مدیریت فرهنگی و ویژه برنامه های مرتبط با امام رضا (ع) با نام لحظه های رضوی است.

وی آموزش 12هزار نفر از اعضاءکانون های فرهنگی هنری مساجد کشور با همکاری معاونت آموزش وزارت ارشاد و برگزاری 100 اردوی تفریحی تربیتی توسط باشگاه جوانان مهر که به صورت هفتگی انجام می شود را از جمله برنامه های موسسه ویژه هویت عنوان کرد.

وی افزود: موسسه در سال جاری چندین جلد کتاب با عناوین، کتاب خانواده ، کتاب جوان، کتاب زائر، کتاب مربی و ... منتشرکرده که رونمایی یکی از آنها در جشن جوان موسسه خواهد بود.