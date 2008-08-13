عرضه لپ تاپ جدید 17 اینچی با وضوح رنگی بسیار بالا

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت اچ پی در روز دوشنبه این لپ تاپ جدید را که تولید کنندگان آن استفاده از این لب تاب را به خاطر وضوح رنگ استثنایی به کاربران حرفه ای پیشنهاد دادند، ارائه کرد.

این محصول از همکاری دو شرکت اچ پی و دریم ورکز به دست آمده و الیت بوک (Ellitbook 8730) نامگذاری شده است. این مدل دارای نمایشگر 17 اینچی بوده و قابلیت نمایش 16میلیون رنگ را دارد که با دیگر لپ تاپها که توانایی نمایش 260 هزار رنگ دارند غیرقابل مقایسه است.

این محصول دارای پردازشگر چهار هسته ای اینتل 8 گیگا بایتی و کارت گرافیک ان ویدیا با یک گیگا بایت حافظه تصویری است و می تواند در زمینه هایی مانند انیمیشن، تصویر سازی، عکاسی، مهندسی و طراحی بکار رود.