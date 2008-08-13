واشنگتن از گرجستان حمایت می کند/ سفر رایس به تفلیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری "فرانس -24"، جرج بوش در سخنان کوتاهی در کاخ سفید به خبرنگاران گفت: روسیه باید به تمامیت ارضی گرجستان احترام بگذارد.

وی افزود: آمریکا در کنار دولت دموکراتیک گرجستان قرار دارد و بر احترام به تمامیت ارضی این کشور تاکید دارد.

بوش با اشاره به دریافت اطلاعاتی مبنی بر عدم توقف عملیات نظامی روس ها در گرجستان اظهار داشت: نیروهای روسی مستقر در گرجستان باید از این کشور خارج شوند.

بوش در ادامه خبر داد که کاندولیزا رایس را برای گفتگو با نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه به پاریس و برای تاکید بر همبستگی واشنگتن و تفلیس به گرجستان خواهد فرستاد.

رئیس جمهوری آمریکا خاطرنشان کرد: من تصمیم به اجرای برخی تدابیر برای نشان دادن همبستگی خود با مردم گرجستان و رسیدن به یک راه حل مسالمت آمیز برای این بحران گرفته ام.

بوش گفت: من وزیر خارجه را به فرانسه و سپس به گرجستان خواهم فرستاد تا وی شخصا حمایت آمریکا از دولت دموکراتیک گرجستان را اعلام کند.

نیروهای گرجی پنجشنبه شب گذشته در حمله ای غافلگیرانه منطقه اوستیای جنوبی را به تصرف خود درآوردند و روس ها در واکنش به این اقدام، وارد عمل شده و آنان را وادار به عقب نشینی کردند.

سارکوزی در سفر روز گذشته خود به مسکو با طرح یک پیشنهاد برای حل مسالمت آمیز قصد حل بحران را داشت اما ازسوی مقامات گرجی با مخالفت مواجه شد.