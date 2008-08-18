رئیس جمهور گرجستان دست نشانده آمریکاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس،"هوگو چاوز" روز گذشته گفت که روسها آن کاری را که شایسته بودانجام دادند.

وی درگیری روسیه درگرجستان بر سر اوستیای جنوبی را یک تحریک نظامی در این منطقه توصیف کرد.

چاوز، واشنگتن را به دخالت در به راه انداختن این جنگ متهم کرد و گفت نیروهای گرجستان از سوی آمریکا مجهز و آموزش دیده شدند .

رئیس جمهوری ونزوئلا تصریح کرد :" میخائیل ساکاشویلی" رئیس جمهور گرجستان دست نشانده امپراطوری آمریکا است.

"دیمیتری مدودوف" رئیس جمهوری روسیه روز شنبه 26 مرداد، طرح پیشنهادی فرانسه برای آتش بس با گرجستان را امضا کرد تا درگیریها با این کشور درباره اوستیای جنوبی پایان یابد.