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۲۸ مرداد ۱۳۸۷، ۱۲:۳۵

تمجید جهانیان از موفقیت ایران/

بازتاب پرتاب موفقیت آمیز ماهواره بر سفیر امید در رسانه های دنیا

بازتاب پرتاب موفقیت آمیز ماهواره بر سفیر امید در رسانه های دنیا

پرتاب موفقیت آمیز ماهواره بر "سفیر امید" که با تلاش محققان کشورمان به وقوع پیوست در اکثر رسانه های جهان به عنوان نقطه عطفی در پرونده علمی ایران ذکر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سی ان ان اعلام کرد: پرتاب ماهواره بر ایرانی که به گفته مسئولان ایرانی هدف آن انجام تحقیقات علمی خواهد بود با موفقیت انجام شده است.

نیویورک تایمز نیز با اشاره به تلاشهای فراوان ایرانیان در این زمینه در گذشته اعلام کرد: متخصصان معتقدند پرتاب موفقیت آمیز ماهواره بر "سفیر امید" نقطه عطفی برای ایران محسوب می شود.

این رسانه اعلام کرده است: این اولین پرتاب دو مرحله ای ماهواره در ایران است که با موفقیت انجام گرفته است.

نیویورک تایمز در ادامه آورده است: ایران هدف خود را از پرتاب این ماهواره بر انجام تحقیقات علمی اعلام کرده است.

بر اساس گزارش AP به رغم سم پاشی های کشورهایی مانند آمریکا این پرتاب موفقیت آمیز افتخار بزرگی برای ایران به حساب می آید.

همچنین در "چاینا دیلی" به تفصیل به موفقیت ایران در پرتاب ماهواره در روز ولادت حضرت مهدی (ع) پرداخته شده است.

کد مطلب 734084

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