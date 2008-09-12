دانش سدسازی ایران صد در صد بومی است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، وزیر نیرو ظهر امروز در مراسم آبگیری سد کینه ورس تاکید کرد: ایران جزو چند کشور اول جهان در زمینه سد سازی است.

فتاح در ادامه به خشکسالی های اخیر در کشور اشاره کرد و یاد آور شد: خشکسالی های اخیر کشور با مدیریت و همدلی کلیه مسئولان به خصوص رهبری نظام ، مدیران ارشد و نمایندگان مجلس به خوبی مدیریت و همدلی موجود باعث شد از تبعات منفی خشکسالی در کشور جلوگیری شود.

وزیر نیرو با تاکید بر اینکه کشور در کنترل پیامدهای خشکسالی موفق بوده است وجود سدها و توسعه شبکه سدسازی در کشور را یکی از مهمترین عوامل در کنترل تبعات خشکسالی در کشور عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه روند سدسازی در کشور در مقاطعی با برخی انتقادات مواجه بوده است ، مدیریت و استفاده از آب پشت سدها را مهمترین دلیل و جواب در پاسخ به منتقدان سدسازی در کشور دانست.

فتاح در عین حال اذعان داشت: ما در زمینه آب نسبت به جایگاه واقعی خود عقب هستیم و باید به جایگاه مطلوب خود برسیم و خشکسالی های اخیر یک تلنگر مهم برای ما در بخش آب و برق بود.