فاطمه آلیا در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، خاطر نشان کرد: در جلسه شنبه شب که در محل صندوق تعاون کشور برگزار شد، وزیر تعاون، مسئولان صندوق تعاون وهمچنین اتاق تعاون حضور داشتند.

نماینده مردم تهران در مجلس هشتم تصریح کرد: با توجه به اهمیت سهم تعاون در برنامه پنجم ونیز جایگاه آن در سیاست های اصل 44 قرار بر این شد که جلسات مستمری بین فراکسیون تعاون مجلس و مسئولان تعاون کشور برگزار شود.

وی یادآور شد: بر اساس نتایج جلسه اخیر کمیته های تخصصی برای افزایش هماهنگی و بازده بخش های تعاون با هدف فراگیرشدن نقش تعاون در اشتغالزایی و تشکیل تعاونی های فراگیر برگزار خواهد شد.